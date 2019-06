AMORAZZI, CORNA E VELENI: FRANCESCA DE ANDRE’ SOTTO ATTACCO AL “GF” – L’EX LE SCRIVE UNA LETTERA E LA FULMINA: “HAI AVUTO UN COMPORTAMENTO PENOSO” – LA “MALGY” LA RIPASSA IN PADELLA: “SEI TROPPO AGGRESSIVA, INCIVILE E NON RAPPRESENTI LE DONNE” - LA REPLICA DELLA NIPOTE DI ‘FABER’: “PARLI DELLA MIA FAMIGLIA. MA COME TI PERMETTI? TU FAI LECCATE SOLO PERCHÈ SEI AMICO DI DORI GHEZZI” – SCINTILLE ANCHE CON GENNARO: “SBAVI DIETRO A TAYLOR MEGA”. ECCO COME E’ FINITA- VIDEO

Nuova lite durante la diretta della semifinale del Grande Fratello 2019 tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André. L'opinionista si è scagliato duramente contro Francesca tanto da attaccarla dicendole: «Fuori non sei amata», parole che però non solo piaciute a Barbara D'Urso che gela il pubblico in studio.

«Questa soap opera è migliore de Il segreto, sono molto incattivito», commenta Cristiano Malgioglio che con la De Andrè ha avuto una brutta discussione. L'opinionista del Grande Fratello 2019 interviene duramente: «Avrebbe dovuto chiedermi scusa e non io a lei. Il problema di Francesca è che è troppo aggressiva, incivile e non rappresenta le donne. Lei avrà tutte le sue problematiche, ma cosa dovrebbe dire Martina? O la Rutelli che, con un passato tristissimo è stata di un’educazione straordinaria? Il tuo passato non ti giustifica, tutti noi abbiamo avuto questi problemi e non mi piace nemmeno come hai trattato Dori Ghezzi.

Avresti potuto fare un grande fratello meraviglioso, di te non me ne frega un cacchio,ma la verità è che tu non sei amata», applausi del pubblico. Francesca non ci sta e ribatte: «Ma come ti permetti di parlare della mia famiglia.Tu fai leccate solo perchè sei amico di Dori. Amata o non amata io non sono falsa, smettila di parlare della mia famiglia, se ne devi parlare informati meglio». «Francesca, Cristiano non voleva offendere tuo nonno - accorre in difesa la Zanicchi - ma lo ha detto per il rispetto di un cognome così prestigioso».

«Francesca non è vero che all'esterno non sei amata - il pubblico in studio fischia, e la D'Urso li gela - a me non sembra corretto che le venga detto una roba del genere mentre è in gioco, anche perchè non è vero. Non entro nel merito, ma io ho letto le carte e vi prego di non attaccarla»

2.GENNARO LILLIO E FRANCESCA DE ANDRÉ, LITE IN DIRETTA AL GRANDE FRATELLO: ECCO COS’È SUCCESSO

Da www.gossipetv.com

Al Grande Fratello 2019 Gennaro Lillio e Francesca De André hanno litigato furiosamente dopo che in diretta si era capito che lei fosse gelosa delle attenzioni che lui ha riservato a Taylor Mega sin dal suo ingresso nella Casa. Francesca ha subito negato tutto dicendo che quando in settimana si era alterata con Gennaro lo aveva fatto non per la Web influencer ma per altri motivi: versione a cui quasi nessuno ha creduto, neanche Barbara d’Urso, perché lo stesso Lillio aveva fatto un confessionale in cui si sfogava sostenendo che non gli andava per niente giù il fatto di passare per uno che sbava dietro a ogni donna; perché allora avere questa reazione se in realtà Francesca, almeno stando alle parole di lei, si riferiva ad altro?

Interpellata da Barbara, la De André ha negato fino allo sfinimento qualsiasi riferimento a Taylor, così come ha smentito il bacio di cui tutti hanno parlato in settimana; a un certo punto è stata proprio la d’Urso a dirle scherzosamente di smettere di negare l’evidenza. La parentesi De André / Lillio sembrava conclusa quando all’improvviso, dopo che in diretta si era parlato di altri argomenti, i due hanno preso a litigare: Gennaro ha chiesto a Francesca di dire qualcosa su quanto accaduto e l’ha invitata a smetterla di negare continuamente, cosa per cui lei si è molto infastidita perché a suo avviso non c’era niente da dire e non era lui a passare per stupido bensì lei per gelosa (discussioni edificanti insomma…).

A un certo punto Francesca ha tirato in ballo proprio Taylor Mega sostenendo che gli autori l’avessero voluta apposta per corteggiare Gennaro: accusa a cui Taylor ha risposto per le rime dicendo che se avesse voluto stuzzicare Gennaro lo avrebbe fatto e che in realtà lei non condivide il fatto che lui le sta sempre dietro; insomma nessuna polemica diretta con la gieffina ma solo delle considerazioni che purtroppo per la De André sono largamente condivise. I due continueranno a litigare anche dopo la diretta, quindi continuate a seguirci perché vi aggiorneremo tempestivamente.

3. DE ANDRÉ STORY

Da www.quotidiano.net

Non c’è pace per Francesca De André perché il fidanzato (o ex?) Giorgio Tambellini è stato paparazzato a folleggiare a Forte dei Marmi sabato sera. “Diciamo che non è stato a casa a soffrire” dice Barbara D’Urso facendo vedere le immagini del giovane in un locale della Versilia in compagnia anche di una ragazza. Tambellini, però, fa recapitare una lunga lettera alla concorrente.

“La prima volta che sono entrato avrei dovuto dirti molto di più ma non ce l’ho fatta” recita la missiva (riferendosi ai 40 minuti trascorsi appartato in macchina con una mora). Il giovane ribadisce di aver sbagliato ma “il tuo comportamento è stato penoso”. E il riferimento è all’amicizia ‘speciale’ con Gennaro Lillio. La De André continua a negare ogni possibile coinvolgimento ma, come mostrano i video, lei e il coinquilino hanno trascorso la settimana sotto le coperte.

La D’Urso provoca: “Francesca, tu giureresti su di me che non è successo nulla?”. La nipote di Faber, però, non giura. Durante la serata tra la De André e Lillio scoppiano scintille. Al napoletano non va giù la frase “tu le sbavi dietro” riferito alla super sexy ospite Taylor Mega. Così Lillio sbotta: “Ti ho sempre difesa e sostenuta, mi piacerebbe tu lo facessi anche te, invece di farmi passare per scemo”. E la nipote d’arte parte con “che schifo, che schifo!”.

