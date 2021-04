AMORE AL CAPOLINEA - SANDRA MILO, 88 ANNI, PARLA DELLA ROTTURA CON IL SUO FIDANZATO 49ENNE: “L' AMORE NON C'È PIÙ, VIVE IN VENETO, LA LONTANANZA... NON CI SI POTEVA VEDERE” – "SANDROCCHIA" PREMIATA CON IL DAVID DI DONATELLO ALLA CARRIERA: “LAVORO ANCORA PER MANTENERE I FIGLI CIRO E AZZURRA CHE SONO DISOCCUPATI. PRESTO SARO’ UNA DRAG QUEEN IN UNA COMMEDIA" – E POI CONTE, DRAGHI E…FELLINI: “LUI VA OLTRE LA VITA”

Valerio Cappelli per il "Corriere della Sera"

Sandra Milo ride con la sua risata inconfondibile che assapora tutta la vita quando le facciamo notare che è il suo primo David di Donatello in assoluto, quello (alla carriera) che riceverà l' 11 maggio. I David nacquero l' anno del suo debutto: 1955.

Riconoscimento tardivo?

«No, quando si ricordano di te è un atto d' amore, se non altro per questo sono felice. Provo una doppia gratitudine: per i grandi registi con cui ho lavorato, e per i miei due figli che mi hanno insegnato la pazienza».

Dice di non vivere nel passato: «Non vale la pena di pensare a quello che non c' è più, ci sono tante cose da vivere adesso». Ma Fellini lo ricorda sempre: «Lui va oltre la vita».

A 88 anni, lavora ancora.

«Ma sa, i miei figli, Ciro e Azzurra, sono disoccupati, la pandemia anche per i giovani è tremenda. Prima qualcosa facevano. Io a recitare ancora mi diverto. Mi piace stupire e stupirmi. Il 15 maggio faccio la drag queen (ci sono anche quelle vere), in streaming da Milano per Ostriche e caffè americano, una commedia in cui scopro di essere padre, la cosa bella è che dopo un primo momento di smarrimento siamo tutti uguali e possiamo generare la vita».

Però siamo circondati da abusi, violenza, discriminazioni

«Non bisogna smettere di lottare, ci vorrà qualche altro secolo perché lo capiamo tutti, le grandi torture non ci sono più in gran parte del mondo».

Sarà al cinema in Il meglio di me di Fabrizio Maria Cortese

«Altro progetto rinviato per il Covid. Si comincia a giugno. Ci sono Massimo Ghini, Isabella Ferrari. È la storia di un uomo e le donne della sua vita. Mi voleva per un film Matteo Garrone, si dicono tante cose su di lui, io invece penso che ha un' aria così innocente Ho un istinto animalesco, non sbaglio mai».

Sandra, lei un anno fa si è incatenata davanti a Palazzo Chigi.

«L' ho fatto per i lavoratori autonomi, il calzolaio, la sarta, il fonico...Gli artisti hanno sofferto molto. Conte, l' ex premier, mi aveva promesso una telefonata che non fece. Poi mi invitò a salire su da lui, fu gentile, fece le promesse che si possono fare in circostanze simili».

Lei ha una relazione con un ristoratore, altra categoria colpita: «L' amore non c' è più, vive in Veneto, la lontananza... Non ci si poteva vedere».

A Mario Draghi cosa chiederebbe?

«Mi comincia a piacere, all' inizio mi sembrava rigido, invece ho capito che parla con partecipazione vera. Il fatto che stia lavorando al nostro futuro mi sembra abbastanza insolito».

Ha posato ricoperta di un lenzuolo.

«Sono ancora bella.Vecchia ma bella».

Si riconosce nell' immagine frivola?

«Sì, mi dà allegria e felicità. È il resto a preoccuparmi».

