Luigi Ippolito per il ''Corriere della Sera''

La politica, diceva l'ex ministro socialista Rino Formica, è sangue e merda: ma anche il matrimonio fra Johnny Depp e Amber Heard non sembra essere stato molto altro. Dita mozzate, pugni, schiaffi, lui che scrive oscenità sui muri col proprio sangue, lei che per sfregio va a defecare nel letto nuziale: questo e peggio di questo sta venendo fuori nell'aula del tribunale di Londra dove i due attori americani stanno lavando in pubblico da dieci giorni i panni sozzissimi del loro rapporto malato. Ieri è stato il turno di Amber a deporre: lei è lì in qualità di testimone, perché il procedimento vede Depp citare in giudizio per diffamazione il tabloid inglese The Sun , che aveva definito l'attore un «picchiatore di mogli».

Allora il giornale ha chiamato a propria difesa Amber Heard, ex coniuge di Depp, per dimostrare che lui era davvero un marito violento. E lei, ieri, ci ha dato dentro con foga e piacere. Ha accusato Johnny di averla minacciata di morte più volte, di aver provato a strangolarla, di aver detto di volerle tagliare la faccia così che nessun altro potesse più desiderarla, di averla tormentata per mesi col suo «comportamento estremamente intimidatorio». La coppia si era sposata nel febbraio del 2015, ma Amber aveva chiesto il divorzio appena un anno dopo.

«Lui era violento fisicamente e verbalmente», ha accusato lei, attribuendo le sfuriate di Johnny al copioso uso di droghe cui lui era assuefatto, assieme all'alcol e a medicinali vari. «La violenza fisica - ha continuato Amber - includeva pugni, schiaffi, calci, testate, soffocamenti, mi tirava i capelli o mi schiacciava a terra. Mi scagliava oggetti contro, specialmente bottiglie di vetro». Il risultato, dice l'attrice, fu un «grave declino» della sua salute fisica e mentale: «Alcuni incidenti erano così gravi che temevo mi avrebbe ammazzato, intenzionalmente o perché perdeva il controllo: ha esplicitamente minacciato di uccidermi più volte».

Ma le violenze sarebbero cominciate già prima delle nozze. Amber ha sostenuto che Johnny le si era inginocchiato sulla schiena e l'aveva colpita alla testa durante una lite sul loro accordo pre-matrimoniale in un hotel di Tokyo. E già nel 2014, durante un volo, l'aveva presa a calci nella schiena e insultata, dicendole che «quando atterriamo, chiamo un po' di fratelli neri» così che potessero stuprarla. Johnny era estremamente geloso, particolarmente quando lei doveva girare scene sexy. Ma soprattutto la accusava di andare a letto praticamente con tutti i suoi partner cinematografici, ai quali lui si riferiva con nomignoli derisori: Leonardo di Caprio, per esempio, era «testa di zucca».

Perché Amber si sia messa con un tipo così, resta un mistero. Ieri in aula lei ha raccontato di quanto all'inizio lo avesse trovato romantico e affascinante: prima di essere costretta ad affrontare il «mostro» che era in lui. Ma anche lei non emerge dal processo come una vittima innocente: Depp non solo nega tutti gli addebiti, ma sostiene che la violenta era in realtà Amber. E in effetti ieri i legali dell'attore hanno fatto ascoltare in aula una registrazione presa di nascosto da lui durante una delle loro liti: e si sente Amber ammettere di aver preso a pugni Johnny, dopo di che lei lo insulta chiamandolo «grosso fottuto bambino» e cose simili.

L'attrice ha anche dovuto confessare di aver scagliato vasi e pentole contro il marito: ma sostiene di averlo fatto solo per difendersi da lui. Depp ha chiamato a testimoniare in sua difesa anche le ex partner: e sia Vanessa Paradis che Winona Ryder hanno detto di non averlo mai trovato violento. Insomma, la cosa è più complicata del solito copione uomo sadico/moglie vittima: è una storia sordida nella quale nessuno può proclamarsi innocente. Vedremo come andrà a finire.

