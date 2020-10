eva grimaldi gabriel garko

Eva Grimaldi, in un'intervista esclusiva sul settimanale Chi in edicola da mercoledì 7 ottobre, svela tutta la verità sul suo rapporto con Gabriel Garko: «La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c'è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l'ho sempre protetto. Ma c'è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica... lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio. I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita».

E la Grimaldi sul suo di percorso di vita racconta: «Ho sempre desiderato fare l'attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno. Ho iniziato a frequentare brutti giri a Roma e assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più e mi sono rifatta il seno otto volte. Ero dislessica e un po' balbuziente, ma ero talmente bella che nessuno ci ha mai fatto troppo caso».

