Ivan Rota per Novella 2000- www.novella2000.it

MARIA LAURA DE VITIS BROSIO

Al GF Vip. Cristiano Malgioglio continua a citare “ La Gina”, ma a chi si riferisce? Forse a Gina Lollobrigida? Pare di no. La caccia all’identità continua. Sempre a proposito del cantautore, a chi si deve il suo perfetto make up? A Gennaro Marchese, uno dei truccatori più amato dalle star. Ha truccato persino Britney Spears.

Maria Laura De Vitis é stata in pellegrinaggio a Medugorje con il fidanzato Paolo Brosio con il quale si é presentata ospite da Barbara D’Urso. La ragazza era vestita con un abitino sexy è cortissimo tanto che la conduttrice ironizzando le ha chiesto: “Ma vendono questi vestitini a Medugorje?”

MARIA LAURA DE VITIS

Pupo ha ricordato un episodio divertente. A una gara canora, aveva preso all’ultimo momento il posto di Jo Squillo. Per scusarsi, si presentó dalla collega con un mazzo di fiori, ma lei glielo tirò dietro. Jo Squillo ha confermato.

maria laura de vitis 3

Pur non essendo stati nemmeno per un giorno insieme nella casa del GF Vip,il gossip si é scatenato su Myriam Catania e Mario Ermito che ha peró smentito il tutto:”Mi attribuiscono donne a destra e a manca. Myriam ha un compagno e prima di mettere in giro certe voci bisognerebbe ponderare bene le situazioni perché determinate affermazioni rischiano di mettere in difficoltà anche lei. Quando ho letto la notizia, mi sono fatto una risata. Abbiamo un rapporto di amicizia come ce l’ho con Matilde Brandi e con tutte le altre ex coinquiline del GF. Ultimamente vado di moda, mi attribuiscono flirt con chiunque: siamo partiti da Giacomo Urtis e adesso siamo passati a Myriam.”

maria laura de vitis 2

Ai concorrenti del GF Vip é stato vietato di parlare della squalifica di Alda D’Eusanio che é stata querelata sia da Laura Pausini sia da Adriano Aragozzini per le gravi dichiarazioni fatte. Alda ha rotto il silenzio, e ha parlato ai microfoni di Adnkronos. Ha detto solo di non avere ancora modo di parlare dell’accaduto. Scarne e confuse le parole della D’Eusanio: “Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo“.

myriam catania

“Se io sto male, beati voi che riuscite a farvi scivolare le cose addosso.” Queste le parole di Giulia Salemi al GF Vip che hanno fatto scatenare il putiferio tra gli internauti. Non si é forse accorta della gaffe che, con questa frase, ha fatto nei confronti di Dayane Mello che sta ancora elaborando il lutto per la scomparsa del fratello Lucas. La Salemi in fondo sta male perché litiga con il suo Pierpaolo Pretelli. Tutti ormai L’accusano di vittimismo e le sue quotazione stanno inesorabilmente calando.

Futile polemica per la partecipazione di Ciro Immobile con la moglie Jessica a C’é Posta per Te. I due hanno regalato giochi, vestiti e una vacanza in montagna all’ospite Elena mentre la settimana prima il collega Nicolò Zaniolo aveva firmato un sostanzioso assegno a un ragazzo. Ecco un esempio dei commenti in rete:” Elena hai scelto la squadra sbagliata. A quest’ora Zaniolo ti avrebbe riempita d’oro altro che sto braccino di Immobile. E ancora:“Dopo aver visto la cifra che Zaniolo ha regalato la scorsa puntata e dopo aver visto il regalo che le ha fatto Immobile questa sera le figlie Elena le farà diventare di sicuro della Roma”.

bacio elisabetta gregorali myriam catania 5

Notte hard al GF Vip grazie a Tommaso Zorzi che dopo cinque mesi di reclusione deve avere gli ormoni impazziti. L’ Influencer ha detto che appena esce va con il primo che trova aggiungendo particolari che per decenza non riportiamo. La regia ha prontamene staccato.

Rocco Siffredi sale in “cattedra”. Dodici appuntamenti in live streaming con Rocco Siffredi per dialogare sul tema della sessualità vista dal punto di vista femminile. Il format DR. ROCCO nasce da un’idea di Babila Spagnolo, mente e anima di Layla Cosmetics, con cui l’attore ha già collaborato nel corso del 2020 per il lancio di The Longer The Better, il mascara culto del brand.

myriam catania

DR. ROCCO si pone l’obiettivo di approfondire, con un appuntamento mensile in diretta sul canale instagram di Layla Cosmetics, il rapporto tra le donne e la loro sessualità.

myriam catania

Scazzo catodico tra Alba Parietti e Riccardo Signoretti a “ Live non é la D’urso”: il direttore di Nuovo fa una domanda a Elvira Carfagna e la Parietti, essendo di lei amica, interviene prima che la donna, prima moglie di Walter Zenga, possa rispondere. Lui si arrabbia e da a Alba della petulante. Lei ricambia il “complimento” e lo rimbrotta alacremente chiedendogli perché c’è l’abbia con lei. Attendiamo sviluppi.

MARIA TERESA RUTA 9

La lista degli amori presunti di Maria Teresa Ruta continua. Dopo Alain Delon, il Principe Alberto di Monaco e Francesco Baccini (che ha smentito in diretta al GF Vip), Alfonso Signorini é riuscito a strapparle un nuovo nome: Andrea Formicola del duo Zuzzurro e Gaspare. Vediamo ora il comico cosa dirà.

maria laura de vitis 1 maria laura de vitis myriam catania myriam catania 2 myriam catania e quantin myriam catania myriam catania maria laura de vitis 6 maria laura de vitis 5 maria laura de vitis 4

maria teresa ruta dayane mello dayane mello dayane mello e adua del vesco DAYANE MELLO dayane mello 5 dayane mello 4 dayane mello 6 dayane mello DAYANE MELLO dayane mello salemi dayane mello maria teresa ruta maria teresa ruta MARIA TERESA RUTA MARIA TERESA RUTA