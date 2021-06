Il clistere di Gianmarco Onestini a #supervivientes pic.twitter.com/6egR1BL8NN — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) June 10, 2021

Roberto Mallò per "www.davidemaggio.it"

il clistere a gianmarco onestini a supervivientes 2

Se in Italia è un (comprensibile) tabù parlare in tv di “esigenze fisiologiche”, in Spagna sembrano non farsi problemi. In particolare a Supervivientes dove parlare in maniera esplicita di cacca e pipì è all’ordine del giorno. L’ultimo caso riguarda un clistere in diretta (o quasi)!

L’alimentazione scarna a base di riso e cocco, cibi predominanti sull’Isola spagnola, ha creato un vero e proprio disagio a Gianmarco Onestini. Nelle scorse ore, il concorrente italiano si è infatti sentito poco bene a causa di un blocco intestinale, motivo per cui un medico della produzione, dopo averlo accuratamente visitato, gli ha dovuto fare un clistere per ristabilire il suo equilibrio. Niente di strano, sono senz’altro cose che capitano in una situazione così estrema, ma ciò che stupisce è la decisione di Mediaset España di mandare in onda le immagini di quel momento.

il clistere a gianmarco onestini a supervivientes 4

Nel corso di Tierra De Nadie, uno degli approfondimenti settimanali di Supervivientes in onda in prima serata su Cuatro, è stata infatti mostrata una clip in cui si vede Onestini ricorrere all’aiuto del medico per porre rimedio al suo malessere (prima lo si era visto chiedere dal bagno l’aiuto di una “pompetta”). Lo specialista, al termine della visita, ha quindi spiegato a Gianmarco, inginocchiato a terra con un asciugamano che copriva il suo fondoschiena, che stava per iniettargli un liquido che gli avrebbe permesso di andare in bagno.

il clistere a gianmarco onestini a supervivientes 3

Anche se le telecamere non hanno poi ripreso il dottore mentre faceva il clistere a Gianmarco, ciò è bastato per accendere la polemica sui social, visto che diversi utenti si sono chiesti per quale motivo la produzione ha deciso di mostrare un momento così intimo, per alcuni umiliante, del concorrente. Episodi del genere, infatti, sono capitati anche in Italia – celebre quello di Rosa Perrotta rimproverata da Nadia Rinaldi per la poca attenzione nei suoi riguardi dopo che le aveva fatto un clistere – ma, in quei casi, si è scelto di ‘censurare’ le immagini.

gianmarco onestini a supervivientes 1

In Spagna però la parola reality, evidentemente, viene presa più sul serio. E queste immagini “reali” di Gianmarco Onestini, che piacciano o no, lo dimostrano.

gianmarco onestini a supervivientes 3 il clistere a gianmarco onestini a supervivientes 1 gianmarco onestini a supervivientes 4 gianmarco onestini a supervivientes 5 gianmarco onestini a supervivientes 2