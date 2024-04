ANATOMIA DI UN TRUFFATORE – STASERA A “100 MINUTI” SU LA 7 FORMIGLI E NERAZZINI TORNANO SUL CASO DEL BROKER MASSIMO BOCHICCHIO E SULLE STRATEGIE GRAZIE A CUI ANTONIO CONTE E GLI ALTRI VIP TRUFFATI DAL "MADOFF DE' NOANTRI" SONO RIUSCITI A RECUPERARE PARTE DI QUANTO AVEVANO INVESTITO – L’EX TECNICO DELLA JUVE HA RECUPERATO 17 MILIONI RIVOLGENDOSI A UN ESPERTO DI HEDGE FUND CHE HA CONTATTATO LE BANCHE IN POSSESSO DEL TESORO…

Gli ultimi rivoli del processo sulla truffa dei vip orchestrata da Massimo Bochicchio e le strategie grazie alle quali mister Antonio Conte e altre vittime sono riuscite a recuperare parte di quanto avevano investito le persone che avevano affidato i loro soldi al broker romano. Ci sono i 17 milioni avuti dall’ex allenatore della nazionale e la viva voce di Bochicchio, le vittime e i soci.

È tutto racchiuso nei “100 minuti” che andranno in onda questa sera su La7, nel nuovo programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini.

Il nuovo format racconterà chi era Massimo Bochicchio e di cosa è stato accusato prima di morire in un incidente stradale in via Salaria. Il titolo è eloquente: “Anatomia di un truffatore”.

(...) Una corsa terminata nel giugno 2022 in via Salaria, vicino all’aeroporto dell’Urbe, dove la Bmw del broker si è schiantata contro un muro che costeggia la strada statale prendendo fuoco all’istante. Il broker dei vip è morto sul colpo portando dietro segreti di ogni genere e tipo e il suo corpo carbonizzato ha generato numerose illazioni sulla reale fine del truffatore.

Del resto il suo tesoro non è mai stato trovato. Era quello a cui davano la caccia vip di ogni sorta: il mister Antonio Conte, l’ex calciatore Patrice Evrà, l’attaccante Stephan El Shaarawy, i procuratori sportivi Federico Pastorello e Luca Bascherini. Ammonta a 400 milioni di euro quel bottino su cui molti hanno cercato di mettere le mani. Nessuno c’è riuscito. Neanche la giustizia italiana, visto che il processo al broker è stato dichiarato “estinto per morte del reo”, lasciando tra le aule del tribunale un procedimento a carico del fratello Tommaso Bochicchio, della moglie Arianna Iacomelli, entrambi sotto indagine per riciclaggio, e del socio di sempre Sebastiano Zampa, per truffa.

antonio conte a belve

Non del tesoro di Bochicchio, comunque. Antonio Conte e altri infatti sono riusciti a recuperare una parte dei milioni di euro investiti rivolgendosi a Fabio Caleca, un esperto di hedge fund, che ha trovato il modo di riottenere parte del denaro dialogando direttamente con alcune banche.

