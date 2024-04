DAGOREPORT

roberto vannacci

Il generale è in caduta libera, e questa volta non c’entrano i paracadute dell’esercito. Il secondo libro di Roberto Vannacci, “Il Coraggio vince”, fa flop in libreria.

Il soldato mal-destro l’anno scorso divenne improvvisamente una celebrità con la prima fatica, “Il mondo al contrario”. Un successo clamoroso e senza precedenti nel panorama recente dello stantio mercato editoriale italiano.

Vendette la bellezza di 240mila copie. Vere. E, considerando che la gran parte di esse fu acquistata quando il volume era autoprodotto (solo successivamente è stato ripubblicato dalla casa editrice “il Cerchio”), il libro è stato in grado di cambiare la vita a Vannacci, fruttandogli, pare, più di un milione di euro.

il coraggio vince - roberto vannacci

Ma in Italia, si sa, una volta assurti alla ribalta, è facile diventare presto parte dell’arredamento. E così, Vannacci, come molte altre meteore prima di lui, ha iniziato a macinare ospitate tv, a rilasciare interviste a giornali unificati. A essere onnipresente e, di conseguenza, a stufare gli italiani.

Il risultato? “Il coraggio vince”, dall’uscita a oggi (son passati poco più di 40 giorni), ha venduto meno di 15mila copie. Proprio nel momento in cui Matteo Salvini l’ha candidato per le Europee, sperando nel suo traino per risollevare la Lega, il generale incursore ha fatto un tonfo clamoroso, il tutto nel giro di un anno.

È interessante analizzare il dato scomposto nelle sei settimane di vendita del libro: stando a quanto apprende Dagospia, infatti, dopo un inizio a circa 5000 copie, ormai si è assestato 800 copie a settimana, e se va avanti così non supererà mai le 30 mila totali. La scommessa di Salvini, insomma, potrebbe non essere così fruttuosa, soprattutto perché Vannacci vende soprattutto al nord-est, cioè nel bacino elettorale che è già della Lega, dove questa settimana ha venduto 439 copie).

ROBERTO VANNACCI - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Il “seggio in più” che garantirebbe il generale al partito, secondo il vicesegretario del Carroccio, Andrea Crippa, rischia di essere un miraggio: anzi, in quella zona, come si è visto dalle prese di posizione dei leghisti doc, il nome di Vannacci è kriptonite.

“Il coraggio vince”, invece, non vende praticamente niente al sud e nelle isole (33 copie questa settimana), e va maluccio anche al centro (151 copie), dove Vannacci sarà capolista.

CUCÙ, VANNACCI NON TIRA PIÙ. LA SUA AUTOBIOGRAFIA VOLA BASSA IN LIBRERIA, APPENA 14MILA COPIE VENDUTE

Estratto dell’articolo di Pietro Salvatori per www.huffingtonpost.it

Che abbia perso il suo tocco magico? Il generalissimo Roberto Vannacci si è trasformato in una sorta di bandiera che Matteo Salvini ha innalzato sul proprio gonfalone e sventola a ogni piè sospinto. […] La venerazione salviniana per Vannacci è nata sui contenuti del libro autoprodotto dal generale, ma ancor più sul successo che ha avuto.

roberto vannacci si lancia con il paracadute

Oltre 250mila copie vendute, tra quelle commercializzate artigianalmente e quelle poi planate sugli scaffali delle librerie de “Il mondo al contrario”, l’enciclopedico pamphlet che compendia la visione del mondo vannacciana.

Una capacità di coinvolgimento e di penetrazione nell’opinione pubblica che fin da subito ha fatto drizzare le antenne agli strateghi del Carroccio, Salvini in primis. Una diffusione sui giornali e nei talk show così pirotecnica che forse il brand Vannacci ha raggiunto un punto di saturazione.

Lo scorso 12 marzo è infatti uscita la sua autobiografia, “Il coraggio vince”, edita da Piemme. Grande attesa, rincorsa di tutte le redazioni a ottenerne qualche stralcio, solite polemiche a strascico dei giorni dopo. Ma l’effetto è anni luce lontano da quello ottenuto dalla prima fatica del generale.

il mondo al contrario roberto vannacci

A quaranta giorni dall’uscita, “Il coraggio vince” ha venduto poco più di 14mila copie. Un numero […] lontanissimo dal trasformare un’opera in un caso editoriale. Ancor prima di ufficializzare la sua discesa in campo per le elezioni europee, forse l’effetto Vannacci si è esaurito […]. E questo per Salvini sarebbe un bel problema.

