4 set 2020 10:01

ANCHE ''QUESTO'' VOTA NO - POVERO TRAVAGLIO: METTE ALL'INDICE CHI NON VUOLE IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, SPARANDO IN PRIMA PAGINA PREGIUDICATI COME FORMIGONI E DINOSAURI COME POMICINO. PECCATO CHE NE MANCHI UNO: FERRUCCIO SANSA, CANDIDATO IN QUOTA 5 STELLE ALLA PRESIDENZA DELLA LIGURIA, FIRMA STORICA DEL GIORNALE. E A CHI HA CONFIDATO LA SUA INTENZIONE DI VOTO? AL ''FOGLIO''! CHE DOLOR…