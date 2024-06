ANCHE DICAPRIO FA CILECCA – KATE WINSLET RACCONTA UN RETROSCENA INEDITO DAL SET DI “TITANIC”: “BACIARE LEO È STATO UN INCUBO. NON SMETTEVA DI RIDERE E ABBIAMO DOVUTO RIGIRARE LA SCENA CIRCA QUATTRO VOLTE. UN PASTICCIO DISASTROSO. IO ERO MOLTO TRUCCATA E DOVEVO CONTROLLARE IL TRUCCO A ENTRAMBI TRA UNA RIPRESA E L’ALTRA. DOPO OGNI RIPRESA SEMBRAVA CHE AVESSI SUCCHIATO UNA…”

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

kate winslet e leonardo di caprio in titanic 3

Il kolossal “Titanic” non è stato solo un film […] del 1997 campione di incassi mondiali, vincitore di 11 Premi Oscar, […]. “Titanic” è stato il manifesto di intere generazioni grazie all’amore disperato tra Jack e Rose, i due innamoratissimi protagonisti che poi saranno divisi dal tragico destino.

Eppure sul set di quel film è successo di tutto e a raccontarlo è Kate Winslet stessa: “Non è stato tutto rose e fiori con Leo DiCaprio perché continuavamo a baciarci, io ero molto truccata e dovevo controllare il trucco, per entrambi, – ha raccontato l’attrice in una intervista a Vanity Fair America – tra una ripresa e l’altra, e alla fine sembrava che avessi succhiato una barretta di cioccolato al caramello dopo ogni ripresa, perché il suo trucco si staccava da me.

È stato un incubo. Leo non riusciva a smettere di ridere, e abbiamo dovuto rigirare questa scena circa quattro volte perché James Cameron voleva una luce molto specifica, ovviamente, e i tramonti continuavano a farci spostare. Un pasticcio disastroso (ride, ndr)”. […]

