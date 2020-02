ANCHE I DIVULGATORI NEL LORO PICCOLO SI INCAZZANO – 'OGGI': ALBERTO ANGELA SI SCAGLIA CONTRO UN PAPARAZZO CHE LO AVEVA PIZZICATO CON IL FIGLIO – IL FOTOGRAFO: "CONTINUAVA A CHIEDERMI DI CANCELLARE, DICENDO CHE IL FIGLIO È MINORENNE. INFATTI L’AVREI “PIXELATO”. MA LUI INSISTEVA: ‘CHE NE SO IO SE POI QUESTE FOTO FINISCONO SUI SOCIAL O NEL DEEP WEB?’ – ALLA FINE E' INTERVENUTA LA POLIZIA…

Giulio Pasqui per www.ilfattoquotidiano.it

alberto angela

Alberto Angela come non l’avete mai visto, protettivo e battagliero per il figlio. Il divulgatore scientifico più famoso d’Italia è stato fotografato dal settimanale Oggi mentre discute apertamente con un paparazzo, tale Mattia Brandi, che lo aveva pizzicato insieme con il figlio Alessandro.

Le foto non erano altro che semplici scatti in cui padre e figlio passeggiano assieme per le vie di Roma, ma la situazione tra il divulgatore e il fotografo (sempre secondo quel che racconta il settimanale) sarebbe degenerata.

alberto angela 6

Alberto Angela non avrebbe apprezzato quegli scatti e avrebbe quindi chiesto al paparazzo di poter cancellare le foto incriminate. Da qui l’incredulità di Mattia Brandi, che al settimanale ha raccontato: “Gli ho spiegato che non avevo fatto nulla di male, che lui è un personaggio pubblico, ci trovavamo in un luogo pubblico e la legge consente di scattare.

Continuava a chiedermi di cancellare, dicendo che il figlio è minorenne. Gli ho assicurato che sono un professionista da vent’anni, so bene che non si può pubblicare il volto di un minore e infatti l’avrei “pixelato”. Ma lui insisteva: ‘Che ne so io se poi queste foto finiscono sui social o nel deep web?’. Ero stupefatto, non mi è mai successo che un vip reagisse così…”. Alla fine, per placare gli animi, è dovuta intervenire la polizia. Una volta prese le generalità delle persone coinvolte, i poliziotti se ne sono andati.

