ANCHE “MERCOLEDÌ” SCOPA – LA SVOLTA SEXY DI JENNA ORTEGA, PROTAGONISTA DI UN THRILLER EROTICO IN CUI INTERPRETA UNA 18ENNE “BARELY LEGAL” CHE HA UNA RELAZIONE LUSSURIOSA CON UN 52ENNE – I SOLITI MORALISTI HANNO GRIDATO ALLO SCANDALO DI FRONTE ALLA NUOVA “LOLITA”. L’ATTRICE, CELEBRE PER IL SUO RUOLO DI "MERCOLEDÌ" DELLA FAMIGLIA ADDAMS NELLA SERIE NETFLIX, HA COMMENTATO: “I FILM NON DEVONO ESSERE CONFORTEVOLI, MA A VOLTE DEVONO ESSERE TERRIBILI. L’ARTE NON È SEMPRE PENSATA PER ESSERE FELICE…”

In attesa di rivederla nella seconda stagione di Mercoledì o forse addirittura in un film al fianco di Glen Powell, Jenna Ortega è tornata protagonista sul grande schermo grazie ad un thriller erotico del quale si sta molto discutendo soprattutto per alcuni aspetti controversi.

L’attrice classe 2002 è infatti nelle sale anche italiane con Miller’s Girl, film diretto da Jade Bartlett nel quale fa coppia con Martin Freeman, attore celebre per la trilogia de Lo Hobbit, […]. La trama del film vede al suo centro una complicata relazione tra un professore e la sua giovanissima studentessa, con tutte le conseguenze e le insidie che ne possono derivare.

I due intrattengono anche un finto rapporto sessuale e proprio la differenza di età tra i due (18 anni lei e 52 lui, nel film) hanno creato qualche disturbo ad una parte del pubblico. […] gli attori hanno dovuto “difendersi” da queste critiche e specificare che no, la performance non corrisponde ad un endorsement per una relazione di questo tipo, molto à la Lolita.

Durante un’intervista con Vanity Fair, la stessa Jenna Ortega ha difeso a spada tratta il film: «Non deve essere un film confortevole – ha detto – A volte deve essere terribile. L’arte non è sempre pensata per essere piacevole o felice, con i protagonisti che se ne vanno via al tramonto alla fine. Abbiamo tutte esperienze rovinose ad un certo punto». Una risposta a suo modo magistrale che, si spera, metterà a tacere le critiche.

[…] Tornado a Miller’s Girl, nel cast del film oltre a Jenna Ortega nel ruolo di Cairo Sweet e Martin Freeman in quello del prof. Jonathan Miller figurano anche Bashir Salahuddin, Gideon Adlon, Dagmara Dominczyk e Christine Adams. Di seguito, la trama ufficiale del film, ora nelle sale:

Jenna Ortega interpreta Cairo Sweet, una giovane studentessa dotata di un grandissimo talento per la scrittura. Quando viene notata dal suo insegnante, il professor Jonathan Miller interpretato da Martin Freeman, quest’ultimo le assegna un progetto che finirà per coinvolgere entrambi in un intreccio sempre più complesso. Man mano che le loro vite si intrecciano e i confini tra i loro ruoli di fanno sempre più sfumati, il professore e la sua protetta saranno costretti a fare i conti con i loro lati più oscuri, cercando di proteggere sé stessi e tutto quello che hanno di più caro.

