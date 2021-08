ANCHE I “MOSTRI” SI VACCINANO E NON FRIGNANO - MR. LORDI, IL FRONTMAN DELL’OMONIMO GRUPPO HEAVY METAL FINLANDESE CHE NEL 2006 HA VINTO L’EUROVISION SONG CONTEST, HA PUBBLICATO UNA FOTO MENTRE RICEVE LA SECONDA DOSE DEL VACCINO - CHISSA' SE ALLA POVERA INFERMIERA E' TREMATA LA MANO DAVANTI AL GIGANTE BORCHIATO - VIDEO

Fabio Caironi per www.tio.ch

Ricordate i Lordi? Sono il gruppo heavy metal finlandese che nel 2006 vinse l'Eurovision Song Contest con "Hard Rock Hallelujah" e che, da allora, è diventato un nome di culto della scena musicale europea. Il look della band è immediatamente identificabile: è ispirato al cinema horror e i vari componenti si travestono da veri e propri mostri.

Domenica, in occasione della giornata di porte aperte al centro vaccinale di Rovaniemi, in Finlandia, tra le 395 persone che si sono presentate c'era anche Mr. Lordi, il frontman della band. Tomi Putaansuu, questo il vero nome del musicista, ha ricevuto la sua seconda dose e per l'occasione si è presentato con il costume di scena.

Curiosità: i media locali riferiscono che anche Babbo Natale si è presentato al centro vaccinale per sfruttare l'occasione di farsi immunizzare contro il coronavirus.

