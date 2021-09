ANCHE LORY DEL SANTO C’HA LE CORNA – "SONO STATA TRADITA SPESSO. VIDI NAOMI CAMPBELL USCIRE DAL CAMERINO DI ERIC CLAPTON QUANDO STAVAMO ANCORA INSIEME. MA MI HANNO DETTO CHE LEI L'HA TROVATO NOIOSO. UNA SERA LUI MI LASCIO' SOLA IN ALBERGO E ANDAI CON GEORGE HARRISON" - "DEVO DIRE CHE SONO ANCORA MOLTO CORTEGGIATA, L'ALTRA SERA SONO ANDATA A UNA FESTA E..."

Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte da mezzanotte alle sei e tra l'una e le due e trenta circa in onda anche su Rai 2.

La Del Santo ha parlato del suo compleanno in arrivo: "Il 28 settembre sarà il mio compleanno. Mi sento ancora super giovane, però vedo che le date rappresentano una realtà. Stiamo andando rapidamente verso la fine dei nostri tempi. Troppo velocemente. E' tutto velocissimo.

Mi sembra di essere in un treno ad alta velocità. Non vivo questa cosa in maniera negativa, anzi. E' un destino comune, lo vivo come un incentivo a cercare di non perdere neanche mezzo secondo. Non bisogna avere paura della morte, ma consapevolezza. Sto facendo un percorso già di preparazione generale, sto regalando alcune cose, liberando alcuni armadi. Sto già traslocando per l'aldilà. Sto preparando la mia dipartita. Con calma e serenità. Bisogna essere consapevoli del gioco della vita. A breve uscirà la mia autobiografia.

La differenza d'età in amore? Il mio compagno deve ancora compiere trent'anni. Dovrebbe essere quello sportivo, che scala le montagne, oggi mi ha detto che quest'inverno non potremo andare a sciare forse perché non è allenato. E allora lancio un appello, chi vuole sciare con me me lo faccia sapere. Devo trovare un altro uomo che mi assista nello sport. L'inverno ancora non è arrivato, può mettersi in forma, invece è uscito dicendomi che non dovevo fargli questi discorsi. Io al momento sono più scattante di lui".

Sugli uomini: "Devo dire che sono ancora molto corteggiata. L'altra sera sono andata a una festa, ho incontrato degli uomini, uno mi ha rimproverato perché tra di noi non c'è mai stata una storia, ha detto che dobbiamo recuperare. Non pensavo che alla mia età qualcuno ancora mi chiedesse questo... . Vuol dire che Lory Del Santo ancora piace, ancora c'è qualcosa che gira nell'aria".

Sul tradimento: "Sono stata tradita moltissime volte. In una relazione seria, invece, non ho mai tradito. Qualcuno ha storto il naso perché una volta sono stato con George Harrison e mi ha rimproverato di aver tradito Eric Clapton. Erano entrambi nello stesso hotel, io ero andata da Eric per parlare della nostra relazione. Volevo recuperare la nostra storia, siamo andati a pranzo, ho assistito a tutti i concerti, eravamo in Giappone. Poi ha fatto una cena con la band e non mi ha invitato. Ci sono rimasta malissimo. Ho trovato una cosa brutta quella di lasciarmi sola in hotel. Alle ventidue e trenta ho ricevuto una telefonata...'Hello, i'm George...'. Credo che Eric mi abbia tradito con Naomi Campbell. Stavamo ancora insieme, ma c'erano delle titubanze. Eravamo a Londra. Lui non mi aveva invitato al suo concerto, ma un'altra persona mi ha dato il pass riservato ai familiari. Ho visto Naomi uscire dal suo camerino. Poi mi hanno detto che lei ha trovato Eric noioso".

Sulla sua autobiografia: "Il titolo è 'la felicità come optional'. Non ho parlato molto delle cose tristi. Ho dei capitoli nella mia vita che se ci penso mi viene da piangere ora. Non so se mai riuscirò a toccare certi punti. Ho cercato di parlare delle cose che ho osservato, come interprete e come spettatrice".

