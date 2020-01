17 gen 2020 10:40

ANCHE I MASCHI PIANGONO IN CUCINA (E NON SONO LE CIPOLLE) - A ''MASTERCHEF'' SI SCODELLANO LE LACRIME MASCHILI: PIANGONO PRESENTANDO IL PIATTO, QUANDO UN GIUDICE SI LECCA I BAFFI, QUANDO UN GIUDICE SPUTA NEL PIATTO. QUANDO UN CONCORRENTE ESCE, QUANDO UN ALTRO FA MEGLIO DI LORO. QUANDO EVOCANO LA FAMIGLIA, MANCO FOSSERO IN ESILIO - MA LO SDOGANAMENTO DEL LUCCICONE MASCHILE NON È SOLO AI FORNELLI: I MEDIA HANNO INFRANTO IL TABÙ DELLA COMMOZIONE COI BAFFI, NON PIÙ ROBA DA FEMMINUCCE MA…