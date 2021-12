media e tv

ANCHE CON IL NUOVO MATRIX SIAMO ALLE SOLITE: PER ALCUNI È UN CAPOLAVORO, PER ALTRI UNA CAGATA PAZZESCA – "THE MATRIX RESURRECTIONS", QUARTO CAPITOLO DELLA SAGA, È STATO FINALMENTE PROIETTATO PER LA STAMPA, CHE SI È DIVISA - KEANU REEVES E CARRIE-ANNE MOSS TORNANO A INTERPRETARE NEO E TRINITY, MENTRE AL POSTO DI LAWRENCE FISHBURNE NEI PANNI DI MORPHEUS C'E' ABDUL-MATEEN II - ECCO COSA HANNO TWITTATO I FORTUNATI SPETTATORI DOPO LA PROIEZIONE...

Dagotraduzione da IndieWire

matrix resurrections

“The Matrix Resurrections" è stato finalmente proiettato per la stampa, l'industria e altri fortunati spettatori, e arrivano le prime reazioni al sequel della regista Lana Wachowski. Questa non è solo l'ultima grande premiere del film per completare la stagione invernale di quest'anno, è anche il primo film di “Matrix” da “The Matrix Revolutions” del 2003 e il quarto film della serie. Le reazioni sui social media sono divise, ma oscillano verso il positivo.

Trinity Matrix Carrie-Anne Moss

"The Matrix 4" vede Keanu Reeves (stuntman di tutti i tempi) e Carrie-Anne Moss riprendere i loro ruoli rispettivamente di Neo e Trinity, così come Jada Pinkett-Smith come Niobe, Lambert Wilson come The Merovingian e Daniel Bernhardt come agente Johnson. A loro si uniscono un'ondata di co-protagonisti di alto profilo tra cui Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Toby Unwumere, Priyanka Chopra e altri.

Matrix Resurrections

Come rivelato dall'ultimo trailer, i personaggi principali non si ricordano più a vicenda dopo gli eventi della trilogia originale di "Matrix". Il nuovo arrivato Abdul-Mateen II è Morpheus, ma non è la versione di Lawrence Fishburne del personaggio che i fan adorano.

Matrix Resurrections 2

«Penso che la sceneggiatura abbia fornito una nuova narrativa e alcune nuove opportunità che si sono fatte spazio all'interno dell'universo di Matrix per un nuovo Morpheus», ha anticipato Abdul-Mateen II a Entertainment Weekly a ottobre. «Interpreto un personaggio che è decisamente a conoscenza della storia di Matrix [e] della storia di Morpheus. Questo personaggio è in un viaggio alla scoperta di sé. C'è molto nella nostra storia che riguarda la crescita, la definizione del proprio percorso. Morpheus non ne è esente. Questa è sicuramente una diversa iterazione del personaggio».

Matrix Resurrections 3

Il film, scritto da Wachowski con gli autori David Mitchell e Aleksandar Hemon, è in sviluppo dal 2017. Le riprese top secret sono iniziate il 4 febbraio 2020 a San Francisco con il nome in codice "Project Ice Cream", e le riprese si sono svolte anche in Germania e Chicago. La produzione è stata interrotta il 16 marzo 2020, a causa della pandemia di COVID-19, ma è poi ripresa ad agosto. Le riprese sono terminate a novembre 2021.

Matrix Resurrections 5 Matrix Resurrections 6

Matrix Resurrections 4