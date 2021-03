ANCHE I PM LEGGONO DAGOSPIA! - LA PROCURA DI ROMA HA ASCOLTATO, COME PERSONE INFORMATE SUI FATTI NELL’INDAGINE SULLA MORTE DI LOSITO, ANCHE NANCY BRILLI E GIULIANA DE SIO, CHE DA QUANDO È ESPLOSO L’ARES-GATE HANNO PARLATO SOLO CON QUESTO SITO - IL PM HA ASCOLTATO ANCHE GABRIEL GARKO E BARBARA D'URSO. NON E' ESCLUSO CHE NEI PROSSIMI GIORNI POSSA ESSERE CONVOCATO LO STESSO TARALLO…

PRODUTTORE TV MORTO: ASCOLTATA DAL PM L'ATTRICE NANCY BRILLI

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - L'attrice Nancy Brilli e' stata ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sulla morte del produttore tv Teodosio Losito. Nel fascicolo di indagine si ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Nelle scorse settimane il pm Carlo Villani ha ascoltato attori che hanno lavorato per Ares, tra cui Gabriel Garko, Giuliana De Sio, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Sentite come testimoni anche la conduttrice Barbara D'Urso e l'attrice Giuliana De Sio.

nancy brilli

ANSA/PRODUTTORE TV MORTO: L'ATTRICE NANCY BRILLI DAL PM

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Continua la sfilata di vip e volti noti in Procura, a Roma, nell'ambito dell'indagine avviata alcuni mesi fa dopo la denuncia presentata dai familiari di Teodosio Losito, il produttore tv che si e' tolto la vita impiccandosi in casa nel gennaio del 2019.

Oggi e' stata la volta dell'attrice Nancy Brilli, ascoltata come persona informata sui fatti dal pm Carlo Villani, titolare del fascicolo, ancora contro ignoti, in cui si ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Come per le altre persone convocate a piazzale Clodio, l'atto istruttorio, durato alcune ore, si e' concentrato sul rapporto di lavoro che Brilli ha avuto con la casa di produzione, ora fallita, Ares per la quale Losito ha firmato numerose sceneggiature per film andati in onda sul piccolo schermo. In particolare per la societa' fondata da Alberto Tarallo, Brilli ha lavorato in passato comparendo in titoli di successo come "Il Bello delle Donne", "Donne Sbagliate", "Caterina e le sue figlie".

giuliana de sio

Al termine dell'audizione l'attrice non ha rilasciato dichiarazioni ma in passato, su alcuni organi di stampa, era intervenuta commentando la tragica fine di Losito. La Brilli aveva fatto riferimento al suo rapporto con Tarallo affermando di non avere piu' rapporti con lui da tempo. "Da un giorno all'altro sono stata eliminata dalle produzione - ha raccontato in passato l'attrice romana -. Non era gente cui con avessi particolarmente passione a lavorare. C'erano persone che non mi piacevano, la gestione non era chiara. So che fino al giorno prima lavoravo e il giorno dopo non lavoravo piu'".

gabriel garko adua del vesco

Nelle scorse settimane gli inquirenti hanno ascoltato molti attori della scuderia Ares, a cominciare dagli attori Adua Del Vesco e Massiliano Morra. Proprio loro due, concorrenti in una edizione del Grande Fratello Vip, avevano parlato nel corso del reality della morte di Losito tirando in ballo l'esistenza di una sorta di setta segreta.

alberto tarallo

Parole, carpite nel corso di un dialogo "notturno" al Gf, che hanno spinto i familiari a depositare un esposto ai magistrati chiedendo di fare chiarezza soprattutto alla luce del tragico gesto di Losito. Il pm, in un fitto calendario di audizioni, ha ascoltato anche gli attori Gabriel Garko e Teresa De Sio oltre alla conduttrice tv Barbara D'Urso che nel corso delle sue trasmissioni ha affrontato il caso Ares Gate. Non e' escluso che nei prossimi giorni possa essere convocato lo stesso Tarallo, legato da lunga amicizia con Losito, che ha chiesto tramite il suo legale di essere ascoltato dagli inquirenti per raccontare la sua "verita'".

