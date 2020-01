ANCHE NEL PORNO VA DI MODA L'ANTIQUARIATO: A 56 ANNI VALENTINE DEMY TORNA ALL’HARD - DOPO 10 ANNI DI ASSENZA DAI SET, L’ATTRICE HA GIRATO UN FILM CON MAX FELICITAS DAL TITOLO “LA ZIA DI PISA È UNA GRAN MAIALA!”: "MI SONO AMMALATA DI DEPRESSIONE QUANDO HO SMESSO DI GIRARE PORNO. ORA CHE HO RICOMINCIATO, SPERO DI GUARIRE..." - FOTOGALLERY + TRAILER VIETATO AI MINORI

Comunicato stampa

Incredibile ma vero! La nuova generazione incontra la vecchia generazione, o meglio, la nuova generazione “penetra” la vecchia generazione. La notizia bomba è stata data poco fa a “La Zanzara” il noto programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo in onda ogni sera su Radio 24. Stiamo parlando dell’attore hard Max Felicitas, che ha convinto una delle storiche colonne portanti del porno italiano Valentine Demy alias Marisa Parra a tornare sul set per girare una scena con lui; la Demy non si vedeva “in azione” da circa 10 anni, l’ultimo suo capolavoro fu la storia di un incesto italiano dal titolo Una Madre Perfetta per la regia di Andy Casanova.

La scena dei due pornostar è visibile in esclusiva sul sito www.maxfelicitas.net e si intitola “La zia di Pisa è una gran maiala!”. Felicitas dichiara: “La scena è stata molto divertente, sono onorato di aver riportato Valentine sul set dopo un decennio. Il suo punto di forza è sicuramene il sesso orale. La scena parla di un nipote che va trovare la zia a Pisa che non vede da un po’, è lì tra una cosa e l’altra scatta la passione. Ho girato una scena di incesto per accontentare i numerosi fans che me la chiedevano da un po’, ma sinceramente a me l’idea dell’incesto fa ribrezzo, però so che piace. Confermo che a noi giovani piacciono le donne mature, sia per l’esperienza che hanno sia per il calore materno…”.

La 56enne Valentine Demy in estasi: “Oltre al pene di Max mi ha molto colpito la testa, non è il classico pornoattore tutta minchia e zero cervello. L’esperienza è stata positiva e sono molto felice di aver girato la scena con il profilattico, anche per lanciare un messaggio ai giovani di usarlo sempre, è l’unica cosa che vi permette di non prendere malattie sessualmente trasmissibili, ai miei tempi non si girava così ma sono contenta che i tempi siano cambiati. Ricordo a tutti che mi sono ammalata di depressione quando ho smesso di girare porno, ora che ho ripreso spero di guarire…”

