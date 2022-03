15 mar 2022 02:16

E ANCHE QUESTO “GRANDE FRATELLO VIP” CE LO SIAMO LEVATI DALLE PALLE! – DOPO SEI MESI DI DOMICILIARI, L’EDIZIONE PIÙ FARLOCCA DEL REALITY NON POTEVA CHE CONCLUDERSI CON LA VITTORIA DI UNA PRINCIPESSA FAKE: JESSICA SELASSIÉ È LA VINCITRICE E SI METTE IN TASCA 100MILA EURO (DI CUI LA METÀ SARÀ DEVOLUTA IN BENEFICENZA A FAVORE DELL’UCRAINA) – SECONDO POSTO PER DAVIDE SILVESTRI, TERZO PER BARÙ GAETANI – LULÙ, LA SORELLA ROSICONA DI JESSICA CHE PENSAVA DI AVERE LA VITTORIA IN TASCA, ARRIVA SOLO QUINTA… - VIDEO