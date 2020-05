ANCHE STAVOLTA GIORDANO (6,8%) SUPERA FLORIS (6,3%) E BERLINGUER (5,9%) - TRA LA MOSCIA RAI1 (13,2%) E LA MOSCETTA CANALE5 (11,2%), GODONO ''LE IENE'' (11,3%) - MORENO (4,2%), PALOMBA (5,9%), GRUBER (8,4%) - AMADEUS IN REPLICA (19,2%) VS 'STRISCIA' (18%) - BRU-NEO (8,4%), MANNONI (5%)

Nella serata di ieri, martedì 19 maggio 2020, su Rai1 il film Ricatto d’Amore ha conquistato 3.301.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction spagnola La Cattedrale del Mare ha raccolto davanti al video 2.642.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Troppo Napoletano ha interessato 1.778.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene ha intrattenuto 2.177.000 spettatori con l’11.3% (presentazione di 30 minuti: 1.428.000 – 5.1%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.386.000 spettatori pari ad uno share del 5.9% (presentazione di 15 minuti: 843.000 – 3%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.358.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.525.000 spettatori con uno share del 6.3% (DiMartedì Più: 554.000 spettatori – 5.4%). Su Tv8 007 – Il Mondo non Basta segna 486.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Non Stop ha raccolto 409.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 Valerian e la città dei mille pianeti registra .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

Palombelli con Salvini al 5.9%.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.272.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.993.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.167.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.050.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Palestre di Vita raccoglie 725.000 spettatori con il 2.8% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 777.000 spettatori pari al 2.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.550.000 individui all’ascolto (5.9%), nella prima parte, e 1.635.000 spettatori (5.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.255.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 783.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 267.000 spettatori con l’1%.

Preserale

L’Eredità non riesce a prendere il largo.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.824.000 spettatori (17.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.246.000 spettatori (21.5%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.068.000 spettatori (13.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.409.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 851.000 spettatori (4.8%), Instinct segna 1.013.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 The OC ha ottenuto 470.000 spettatori (2.5%), nel primo episodio, e 545.000 spettatori (2.3%), nel secondo episodio.

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.166.000 spettatori con il 15.3%. Blob segna 890.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 891.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 130.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 190.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 330.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 223.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.001.000 telespettatori con il 17%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 897.000 spettatori (13.6%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 885.000 spettatori (13.3%), nella prima parte, 855.000 spettatori (13.3%) nella seconda parte e 918.000 spettatori (13.8%), nella terza parte. Su Rai 2 Diario di Casa raccoglie 83.000 spettatori con l’1.3%. TG2 Italia ha raccolto 114.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia 1 Person of Interest ottiene un ascolto di 80.000 spettatori pari all’1.2% di share, nel primo episodio, e 135.000 spettatori pari all’1.8%, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince 587.000 spettatori pari all’8.8% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 400.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 245.000 spettatori (3.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 224.000 spettatori con il 3.7%. A seguire Coffee Break ha informato 254.000 spettatori pari al 3.9%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.051.000 spettatori (12%). Linea Blu ha raccolto 1.566.000 spettatori con il 10.1% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.546.000 telespettatori con il 14.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 400.000 spettatori con il 5%, nella prima parte, e 862.000 spettatori con il 6.6% nella seconda parte. Su Italia 1 Giù in 60 Secondi raccoglie 268.000 spettatori con il 2.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.027.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 419.000 spettatori con il 5.4%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.231.000 spettatori (11.2%). Quante Storie ha raccolto 835.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 204.000 spettatori con il 2.5%, nella prima parte, e 368.000 spettatori (2.6%), nella seconda parte in onda dopo il tg. Un Detective in Corsia ha ottenuto 524.000 (2.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 436.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, 651.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’ e 593.000 spettatori nella terza parte ‘Ore 13′.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.776.000 spettatori pari al 10.5% della platea, nella prima parte, e 1.486.000 spettatori pari all’10.7% nella seconda parte. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.384.000 spettatori con l’11.1%. La Vita Diretta ha raccolto 1.743.000 spettatori con il 14% (presentazione: 1.464.000 – 12.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.135.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.718.000 spettatori con il 16.2% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.047.000 spettatori con il 21.2% (Finale: 2.639.000 – 20.4%).

Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.083.000 spettatori pari al 17.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.682.000 spettatori (14.3%), nella prima parte, 1.824.000 spettatori (14%), nella seconda parte, e .000 spettatori (%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 543.000 spettatori con il 3.6%. Diario di Casa ottiene 406.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.145.000 spettatori (6.2%), nel primo episodio, 1.135.000 spettatori (6.6%), nel secondo episodio, e 881.000 spettatori (5.5%), nel terzo episodio.

La serie animata I Griffin ha ottenuto 665.000 spettatori con il 4.5%. La sitcom The Big Bang Theory segna 477.000 spettatori (3.6%). Il film Ragazze nel Pallone: Tutto o Niente ha appassionato 294.000 spettatori con il 2.5% Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.320.000 spettatori con il 18.6%. #Maestri ha raccolto 537.000 spettatori (4%). Aspettando Geo… segna 725.000 spettatori con il 6.1%. Geo ha registrato 1.232.000 spettatori con il 9.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 820.000 spettatori con il 5%. Su La7 Tagadà ha interessato 515.000 spettatori (share del 3.8%) mentre Tagadoc ha ottenuto 237.000 spettatori con il 2%. Su TV8 la nuova edizione di Vite da Copertina ha raccolto 267.000 spettatori con il 2.1%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 902.000 spettatori con l’8.4% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 397.000 spettatori pari ad uno share del 3.2%. Su Rai2 La Mossa nel Pinguino segna 559.000 spettatori con il 4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 495.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 American Dad è visto da 671.000 spettatori (11.8%), nel primo episodio, e 517.000 spettatori (11.5%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Il Tunnel dell’Orrore è stato scelto da 251.000 spettatori con il 4.9% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.244.000 (22.7%)

Ore 20.00 5.920.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.00 2.494.000 (14.5%)

Ore 20.30 1.976.000 (7.5%)

TG3

Ore 14.25 2.063.000 (12.6%)

Ore 19.00 2.368.000 (13.3%)

TG5

Ore 13.00 3.660.000 (20.9%)

Ore 20.00 5.020.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.820.000 (13.1%)

Ore 18.30 824.000 (5.7%)

TG4

Ore 12.00 409.000 (3.7%)

Ore 18.55 709.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 751.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.352.000 (5.5%)