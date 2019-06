26 giu 2019 14:05

ANCORA BOOM PER IL MONDIALE FEMMINILE: SU RAI1 ITALIA-CINA FA IL 30,8% (4 MILIONI) IN PRESERALE - IN PRIMA SERATA VINCE LA NUOVA SERIE ''THE RESIDENT'' (15,4%) MA CANALE5 SI DIFENDE CON UNA REPLICA DI ROSY ABATE (11,6%) - AVVERTITE FRECCERO: LO SPECIALE SU WOODSTOCK DI RITA PAVONE FA 2,4%, QUANTO LA REPLICA DI 'TEMPTATION ISLAND' SU LA5 - 'CARTABIANCA' (6,5%) VINCE SU MYRTA MERLINO (4,5%) - BRU-NEO (8,1%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it little tony rita pavone mino reitano Nella serata di ieri, martedì 25 giugno 2019, su Rai1 l’esordio con un tla serie The Resident ha conquistato 2.724.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie in replica ha raccolto davanti al video 2.121.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 lo speciale Woodstock, Rita racconta ha interessato 355.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Italia 1 Transformers – La vendetta del caduto ha intrattenuto 1.009.000 spettatori (6%). Su Rai3 l’ultima puntata stagionale di Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.142.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 1.087.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 L’Aria che Tira Speciale ha registrato 711.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Tv8 Infelici e Contenti segna 432.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove La Vacanza Perfetta, con Francesco Facchinetti, ha raccolto 366.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Desconocido – Resa dei Conti ha ottenuto 382.000 spettatori e l’1.9%. Su La5 la replica della prima puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 372.000 spettatori pari al 2.4% di share. rita pavone Su Iris Una Pistola per Ringo raccoglie 376.000 spettatori e l’1.9%. Su Cielo Nikita segna 341.000 spettatori e l’1.8%. Su Real Time il debutto di Love Me Gender ha raccolto 235.000 spettatori e l’1.2%, nel primo episodio, e 361.000 spettatori e l’1.9%, nel secondo episodio. Su Rai Sport Olanda-Giappone, valevole per i Mondiali Femminili di Calcio, ha ottenuto 650.000 spettatori e il 3.3%. La stessa partita su Sky Sport Serie A è stata seguita da 277.000 spettatori con l’1.4%. Ascolti TV Access Prime Time Techetechetè batte Paperissima. Su Rai1 Techetechetè ottiene 3.428.000 spettatori con il 17.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 3.190.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 717.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 CSI ha registrato 825.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 VoxPopuli raccoglie 985.000 spettatori con il 5.3% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.515.000 spettatori pari al 7.7%. Su Rete4 Stasera Italia Estate ha radunato 781.000 individui all’ascolto (4.2%), nella prima parte, e 963.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.362.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 4 Ristoranti ha divertito 512.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Cucine da Incubo ha raccolto 304.000 spettatori con l’1.6%. Preserale Caduta Libera regge contro i Mondiali Femminili. rita pavone Su Rai1 l’incontro dei Mondiali Femminili di Calcio Italia-Cina ha ottenuto un ascolto medio di 3.963.000 spettatori (30.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.895.000 spettatori (15.9%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.832.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 353.000 spettatori (2.5%), nel primo episodio, e 719.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 374.000 spettatori (2.8%). CSI New York ha totalizzato 361.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 Blob segna 716.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 655.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 218.000 spettatori (share dell’1.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 238.000 spettatori con l’1.4%. Su Sky Sport 1 l’incontro dei Mondiali Femminili di Calcio Italia-Cina ha ottenuto 405.000 spettatori pari al 3.2%. Daytime Mattina Poletti e Bisti al 18.3%. mauro corona e costante detto il poiana Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 839.000 telespettatori con il 18.3%. Tuttochiaro ha ottenuto 763.000 spettatori (15.5%). Su Canale5 Planet ha intrattenuto 322.000 spettatori (7.1%). Su Rai 2 TG2 Dossier ha raccolto 107.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia 1 Person of Interest ottiene un ascolto di 99.000 spettatori pari al 2% di share. Su Rai3 Agorà convince 374.000 spettatori pari all’8% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 262.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 161.000 spettatori (3.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 191.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Coffee Break ha informato 192.000 spettatori pari al 4.3%. Daytime Mezzogiorno Passato e Presente al 5%. Su Rai1 Don Matteo ha raccolto 1.066.000 spettatori con il 14% di share, nel primo episodio, e 1.673.000 spettatori con il 13.9%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.064.000 telespettatori con il 13.7%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 410.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia 1 Person of Interest raccoglie 165.000 spettatori con il 2.3%. A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.006.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3 Tutta la Salute raccoglie 431.000 spettatori (7.3%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.041.000 spettatori (12.1%). Quante Storie ha raccolto 943.000 spettatori (7.7%). Passato e Presente segna 693.000 spettatori e il 5%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 190.000 spettatori con il 3.2%, nella prima parte, e 272.000 spettatori (2.4%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 674.000 (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 362.000 spettatori con share del 6.3% nella prima parte, e 466.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. roberto poletti valentina bisti Daytime Pomeriggio Vita in Diretta cresce nell’attesa della partita. Su Rai1 Io e Te ha convinto 1.216.000 spettatori pari al 9.7% della platea. Il Paradiso delle Signore in replica ha appassionato 942.000 spettatori pari al 9.2%. La Vita Diretta Estate ha raccolto 1.183.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione dalle 16.52 alle 17.13, e 1.590.000 spettatori con il 18.2% dalle 17.13 alle 17.41. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.651.000 spettatori con il 18.8%. Una Vita ha convinto 2.389.000 spettatori con il 18.2% di share. A seguire Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ha ottenuto 2.122.000 spettatori con il 18%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.016.000 spettatori pari al 19.7% di share. Inga Lindstrom – Incanto d’Amore ha fatto compagnia a 987.000 spettatori (10.4%). Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul ha ottenuto 646.000 spettatori con il 5.2%. Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 539.000 spettatori con il 5.2%, nel primo episodio, e 583.000 spettatori con il 6.5%, nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 782.000 spettatori (5.5%), nel primo episodio, 856.000 spettatori (6.4%), nel secondo episodio. La serie animata I Griffin segna 673.000 spettatori (5.4%), primo episodio, e 548.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio. La sitcom Mom ha ottenuto 448.000 spettatori con il 4.1%. Will and Grace ha appassionato 276.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.178.000 spettatori con il 15.7%. Il Commissario Rex ha raccolto 442.000 spettatori (3.9%). Aspettando Geo… segna 479.000 spettatori con il 5.2%. Geo ha registrato 624.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da 793.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Tagadà ha interessato 450.000 spettatori (share del 3.4%), con Prima Pagina, e 455.000 spettatori (share del 4.1%), nella seconda parte. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 184.000 spettatori con l’1.9%. roberto poletti valentina bisti unomattina estate Seconda Serata 3.5% per Confessione Reporter. Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 501.000 spettatori con l’8.1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 628.000 spettatori pari ad uno share del 7%. Su Rai2 Marley segna 91.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 383.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 Artic Predator – Terrore Tra i Ghiacci è visto da 309.000 spettatori (6.5%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 246.000 spettatori con il 3.5% di share. Telegiornali TG1 Ore 13.30 2.629.000 (18.7%) Ore 20.00 3.965.000 (22.3%) TG2 Ore 13.00 1.658.000 (12.5%) Ore 20.30 1.314.000 (6.9%) TG3 Ore 14.25 1.299.000 (10.1%) Ore 19.00 1.156.000 (8.2%) TG5 Ore 13.00 2.511.000 (18.7%) Ore 20.00 3.252.000 (18.4%) STUDIO APERTO Ore 12.25 1.322.000 (12.1%) Ore 18.30 429.000 (3.8%) TG4 Ore 12.00 375.000 (4.3%) Ore 18.55 337.000 (2.5%) TGLA7 Ore 13.30 569.000 (4.1%) Ore 20.00 949.000 (5.4%)