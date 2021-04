AND THE OSCAR GOES TO… GRILLO! – MAURIZIO CROZZA IMITA BEPPE-MAO E RITIRA IL PREMIO COME “MIGLIOR PISCIATA FUORI DAL VASO” PER IL VIDEO-EMBOLO IN DIFESA DEL FIGLIO: “HO FATTO IL COMICO, HO FATTO IL POLITICO, MA NON ERO MAI RIUSCITO A TIRARE FUORI LA MIA ANIMA: IL VERO BEPPE. ADESSO HO AVUTO LA POSSIBILITÀ DI MOSTRARE AL PUBBLICO IL MIO VERO IO. DEDICO QUESTO OSCAR AL MOVIMENTO 5 STELLE CHE HO FONDATO DODICI ANNI FA E AFFONDATO LUNEDÌ POMERIGGIO. SALVINI VAI... È IL TUO MOMENTO…” – VIDEO

Nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE, Crozza-Grillo riceve l’Oscar come “Miglior pixxxata fuori dal vaso 2020/2021” per il video pubblicato in difesa del figlio: «Sono commosso. Ho fatto il comico, ho fatto il politico, ma non ero mai riuscito a tirare fuori la mia anima: il vero Beppe. Adesso con questo corto ho avuto la possibilità di mostrare al pubblico il mio vero IO. Dedico questo Oscar al Movimento 5 stelle che ho fondato dodici anni fa e affondato lunedì pomeriggio. Salvini vai... è il tuo momento».

