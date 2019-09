ANDREA DELOGU E IL FETICISMO SENZA LIMITISMO SUI SOCIAL: ”MI CHIEDONO FOTO DEI PIEDI, MA CI SONO ANCHE I MANIACI DEL SOLLETICO. FACCIO UNA PROPOSTA PER I TANTISSIMI FETICISTI. ECCO QUALE” - L’ATTRICE A ‘RADIO2’: "IL POST SULLA PANCIERA? MOLTE RAGAZZE SI SONO SENTITE RINCUORATE - HO SCOPERTO DI ESSERE DISLESSICA A 26 ANNI, HO SOFFERTO LE PENE DELL'INFERNO. LA TV? A FINE ANNI '90 DOVEVI FARTI LA GAVETTA IN REGGISENO E MINIGONNA, ORA..." - POI PARLA DI ARBORE, GIUSTI, E SUL MARITO (FRANCESCO MONTANARI) DICE CHE...

Da I Lunatici Rai Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

Andrea Delogu è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

La conduttrice radiofonica e televisiva ha raccontato un po' di sé: "La mia estate? Sono stata in Giappone, è stato il mio viaggio di nozze dopo tre anni. Stupendo. Una roba incredibile, è stato bellissimo vedere un altro mondo, scoprire un'altra cultura. Ma poi è stato anche bello tornare e mangiare una amatriciana".

Ha fatto molto discutere un suo recente post su instagram a proposito della 'perfezione che non esiste': "L'avevo messo nelle storie. Ho ricevuto molti messaggi di persone colpite, mi sono stranita. Ho pensato che davvero c'è chi crede che tutto ciò che si vede in televisione sia realtà. E' spettacolo, è come il teatro, come il cinema. Ci sono dei trucchi. Non mi aspettavo tutto quel casino, devo dire la verità. Mi hanno scritto molti genitori, tante ragazze che si sentivano rincuorate.

il libro di andrea delogu

Gli obiettivi da raggiungere devono essere scoperti, non puoi far credere che esista un qualcosa di perfetto, perché non c'è. Il rapporto con il mio aspetto? Non credo di essere tutta questa gran figa, ma sono molto carismatica. Quella è la mia carta vincente. Quando ero più giovane era diverso, a fine anni '90 c'erano poche conduttrici, dovevi farti la gavetta in reggiseno e minigonna. Ora le cose sono cambiate, non ci sono più vallette troppo scosciate e molto ammiccante. E' cambiato il linguaggio televisivo, è diventato più paritario".

Sul suo libro 'Dove finiscono le parole, storia semiseria di una dislessica': "Ho capito che non dovevo superare la dislessia. E' una caratteristica, come avere gli occhi chiari o scuri, essere bionda o riccia. Io ho capito di essere dislessica a 26 anni, ho sofferto le pene dell'inferno a scuola quando mi dicevano che ero stupida, mentre in molte materie artistiche riuscivo benissimo. Quando mi sono capita, mi sono accettata, il mondo è diventato estremamente bello. Bisogna parlare di dislessia, siamo ancora indietro".

Sul marito, Francesco Montanari: "Com'è? Mi verrebbe da dire che è 'bono' visto che lo vedo nudo camminare per casa. Sono molto fortunata. L'intervista in cui ho detto che ero convinta di essere stata tradita? Ero arrabbiatissima, avevamo litigato la sera prima, ero arrabbiata, gelosa, c'è stato uno scontro. La mattina sono andata a fare un'intervista per la trasmissione 'Belve' e l'ho fatta da donna arrabbiata. Meglio non intervistare una donna arrabbiata. Ho tirato fuori tutto il nervosismo della sera prima e mi sono lasciata andare. Ho dovuto chiedergli scusa dopo, non se l'aspettava".

Sulla grande occasione che ha avuto per sfondare nel mondo dello spettacolo: "L'inizio della mia grande occasione è stato stracult. Non stavo più lavorando, ero tornata a fare la vocalist in discoteca, era tutto fermo, non c'erano neanche i provini. Giusti mi ha beccato su Twitter e mi ha preso praticamente a scatola chiusa, mi ha fatto andare in diretta senza neanche avere un curriculum. Avevo la parlantina, sapevo ciò che dicevo, mi ha dato una grande possibilità. Quello è stato l'inizio. La vera svolta è arrivata con Renzo Arbore. Lui mi ha dato il passaporto per farmi conoscere al grande pubblico".

Sulle richieste strane ricevute sui social: "Mi chiedo foto dei piedi, ma ci sono anche i maniaci del gesso. Non sapete quanti. E soprattutto i maniaci del solletico. Vogliono sapere se soffro il solletico. Comunque i feticisti sono tantissimi. Lancio un'idea. Tutte le persone un po' conosciute o famose dovrebbero vendere le proprie scarpe e dare il ricavato in beneficenza. Tutte le star dovrebbero mettere le scarpe in vendita per beneficenza. Così i feticisti sono contenti e i soldi vanno dove devono andare".

