“Si sono sommati un po’ di vaff*** in queste settimane e oggi, dopo il video visto sul profilo di Trash Italiano, dove una giornalista viene molestata fuori dallo stadio e in cui nessuno, e ripeto, nessuno si mette in sua difesa mi è esplosa la testa. Mi son riaffiorati i vari ‘Andrea, fatti gli affari tuoi, non polemizzare sempre, che poi dicono che sei una stronza’.

A ‘sto punto hanno ragione, la faccio: siamo ubriachi di simbolismo becero, drogati d’esserci sui social nel vedere “Oh, sono una bella persona, aderisco al messaggio, fammi photoshoppare il baffo rosso sotto l’occhio, ma fammi mettere la foto dove son venuta bene. Però poi schieriamoci il giusto quando Aurora Ramazzotti fa notare che quando ci urlate per strada siete degli stronzi e ci fate paura, lì no, li ci chiediamo se ha esagerato o no, se rompiamo troppo le p****, se non ci stiamo lamentando eccessivamente”.

Il post continua citando Alessia Marcuzzi e uno dei suoi ultimi video sui social: “Poi ci fa vedere un vibratore, e tutta la libertà del mondo che credete d’avere va a farsi fottere perché il vibratore vi fa pensare alla vagina e allora ‘No, è sbagliato!’. Il fatto che tu pensi alla mia vagina se vedi un vibratore è affar tuo, se ti dà fastidio, non nostro!”.

Andrea Delogu continua: “Mi è stato detto milioni di volte ‘ma non ne hai bisogno di mostrarti, sei una donna intelligente, colta, non devi: poi perdi di credibilità’. Io perdo la credibilità perché voglio mettermi una minigonna o un reggiseno di pizzo a vista, perché il mio corpo toglie importanza a quello che scrivo o quello che dico.

Capito? Il corpo femminile nella concezione comune ti abbassa di livello se mostrato. Siamo libere di volerci piacere, di non dover avere paura di essere giudicate o di essere oggettivate togliendo la dignità di persone con carattere, intelligenza e professionalità. Qualcuno all’infuori di noi vuole sempre scegliere: ci dicono che non possiamo abortire, che non possiamo provare piacere, che non possiamo vestirci come ci pare, parlare come ci pare, essere libere di stare da sole e non volere figli. Siamo arrivate al punto che, senza vergogna, molti si chiedono se non sia stata colpa anche della vittima.

Colpa di chi viene insultata, picchiata, soggiogata, violentata e ammazzata. Personalmente in questi ultimi mesi per vicissitudini private, vedo il peggio di questo Paese, una violenza sottesa, silente, un patriarcato di nascita…la continua battaglia fra il bigottismo del tempo che passa solo se sei femmina, del paragone fra me e un uomo nella mia stessa situazione è vergognoso. Ne parleremo in un’altra occasione, ma intanto oggi davvero va********!”. Il regista Gabriele Muccino commenta: “Standing ovation! Sublime Andrea Delogu!”. Sandra Milo aggiunge: “La bellezza, il rapporto risolto che una donna ha col proprio corpo non dovrebbe mai costituire un limite, un aggravante quando si vuole veicolare un messaggio importante. Ciò che si dice non deve perder di valore o assumere una connotazione errata solo perché a manifestarlo lo fa una donna di bell’aspetto”.

PILLOLE DI GOSSIP

Ivan Rota e il sapido Sor Rotella per Dagospia

Tutti hanno parlato della svolta sexy di Arisa che ha infoiato anche i divi hard: per primo Max Felicitas e poi Rocco Siffredi. Ma la notte la cantante,invece che darsi al sesso,cucina a modo suo a casa dell’amico Santo Pirrotta: solo buste di surgelati che mixa realizzando improbabili piatti light.

Si conta molto su due film: Una Famiglia Mostruosa e Diabolik. Tanto che del primo é giá in cantiere il sequel senza il protagonista Lillo impegnato in altri lidi. Giá in fase di riprese Diabolik 2 e Diabolik 3. Nel seguito di La Famiglia Mostruosa ancora una volta Barbara Bouchet nel ruolo della nonna fantasma.

Chiara Ferragni nei guai per aver pubblicato alcuni video su Instagram e Twitter in cui si esibiva sotto le note della canzone La Cassa Spinge che sussurra ( più che cantarla ) in Disumano, nuovo album del marito Fedez . Ecco la frase che ha scatenato la furia dei fan:“Meglio una cag*a viva che una gatta morta come mantra della vita”. Veramente tutti contro l’influencer.

Continua la soap “ amore e guerra” tra Cristiano Malgioglio e Alba Parietti dopo le schermaglie a Tale e Quale Show. Il cantautore, dopo aver criticato le performance canore della conduttrice, ora dice ridendo: “ Alba ora é molto richiesta per

le serate, ma chi la contatta le dice che se non canta le raddoppiano il cachet”.

Entrata “stellare” per la dea bendata Valeria Marini che si é trovata nella casa del GF Vip Francesca Cipriani che subito le ha rimproverato di averla trattata spesso male. Nel programma il motivo non si é detto, ma ci pensiamo noi: la Cipriani, poco dopo la separazione, si era messa con l’ex marito della Marini che non l’aveva presa bene.

Al GF vip é continuato il teatrino di Alex Belli e di Soleil Sorge che, secondo molti,sarebbe davvero innamorata dell’impostato attore. La di lui moglie é stata fotografata nel backstage di una sfilata abbracciata a Simone Bonaccorsi, amico del marito Alex Belli. Questo dice che non c’é problema in quanto Simone é un amico caro ed é fidanzato. Gli viene poi detto che questi si è lasciato con la fidanzata. Sarà vero che Belli e Delia sono una coppia aperta come ripete la di lui ex Mila Suarez? Di sicuro, aperta alle bufale...

Imperdibili i “dibattiti” notturni al GF Vip: questa notte il nuovo entrato Biagio D’Anelli si messo a parlare del traffico a Roma con Soleil Sorge, finalmente rilassata dopo la lite furibonda con Miriana Trevisan a causa di un asciugacapelli. La ragazza ha dato della donna in sclero causa menopausa alla più matura collega, cosa che in molti non hanno preso bene.

Lulù Selassié, dopo l’eliminazione della sorella dal GF Vip, ha dato di matto inveendo contro tutti, programma e conduttore compresi. Alfonso Signorini e il GF l’hanno giustamente ripresa e lei si é difesa dicendo che aveva avuto un’ attacco di panico. E Katia Ricciarelli si è scagliata contro le tre “principesse”: avevano detto che i concorrenti più anziani dovrebbero abbandonare la casa per far posto ai giovani. La soprano si é infuriata e le tre hanno risposto che nella casa in molti hanno paura della Ricciarelli. Alla richiesta di fare i nomi sono state zitte e Alfonso Signorini le ha definite omertose.

Tra le varie partecipazioni speciali del film House of Gucci ce n’é una specialissima. Parliamo di Eva Moore già vista in film di Carlo Verdone e Antonio Albanese: la ragazza nasce come performer di spettacoli fetish (non hard). Vedere per credere. Poi ha studiato recitazione a New York, ora, dopo ruoli secondari, la brava e sensualissima Eva sta esplodendo. Il primo a accorgersi di lei é stato Piero Chiambretti, uomo di grane fiuto che l’ha ospitata in un suo programma.

Ecco che torna il Pratone con un’esclusiva presentazione giovedì da Dilmos a Milano dove gli invitato saranno accolti da Charlie Vezza, patron di Gufram, azienda che lo produce. Il Pratone é una long chair lontana anni luce dallo stile borghese degli anni Settanta, anni i cui fu creato, una creazione libera dagli schemi, ironica, rivoluzionaria. In una parola, il simbolo dell’era Pop. Proprio il genere di progetto che piace a Gufram

