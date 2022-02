UN ANELLO PER GHERMIRLI E NEL BUIO INCATENARLI – E' PARTITA LA BATTAGLIA TRA I COLOSSI DI HOLLYWOOD PER ACCAPARRARSI I DIRITTI COMMERCIALI SUI ROMANZI DI J.R.R. TOLKIEN – LA "SAUL ZAENTZ CO", CHE AVEVA ACQUISTATO I DIRITTI NEL 1976, LI HA MESSI ALL’ASTA, SPERANDO DI INCASSARE 2 MILIARDI DI DOLLARI - LA TEMPISTICA NON È CASUALE: IL 2 SETTEMBRE 2022 DEBUTTERÀ SU AMAZON LA SERIE TV “LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER” - PER REALIZZARE LA SERIE, BEZOS HA APPROFITTATO DI UNA AMBIGUITÀ NEL CONTRATTO DEL 1976, CHE…

RSpett. per "il Giornale"

IL SIGNORE DEGLI ANELLI

La Terra di mezzo, gli hobbit e l'Anello: sono gli oggetti del desiderio al centro di una danarosissima battaglia per accaparrarsi una serie di diritti su film, cimeli, videogiochi, parchi a tema ed eventi dal vivo basati sui romanzi di J.R.R. Tolkien. Infatti, la società che al momento detiene questi diritti ha deciso di metterli all'asta - come ha raccontato Variety - e la manovra ha scatenato una vera sfida fra i colossi californiani, con Amazon in prima fila.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI

Si parla di circa due miliardi di dollari... La Saul Zaentz Co - spiega sempre Variety - aveva acquistato i diritti nel 1976 con United Artists e successivamente li aveva dati in licenza al cineasta Ralph Bakshi (per un cartone uscito due anni dopo) e al regista Peter Jackson, per realizzare le due trilogie cinematografiche Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, enormi successi al botteghino (foto).

il signore degli anelli

Zaentz era un imprenditore dello spettacolo che ha prodotto film come Qualcuno volò sul nido del cuculo, Amadeus e Il paziente inglese. È morto nel 2017 e la società da lui creata ha affidato alla banca di investimenti Acf la gestione della vendita, che varrebbe, appunto, intorno ai due miliardi di dollari. La tempistica nota la stampa Usa - non è casuale: il prossimo 2 settembre debutterà su Amazon l'attesissima serie tv Lord of the Rings: The Rings of Power, ambientata migliaia di anni prima degli eventi portati da Jackson al cinema.

il signore DEGLI anelli SU AMAZON

Il primo trailer uscirà domenica durante uno dei momenti di massimo ascolto per la tv Usa, la finalissima del Super Bowl. Per realizzare la serie, di cui sono già previste cinque stagioni, Amazon ha approfittato di una ambiguità nel contratto del 1976, che non prevedeva serie tv più lunghe di otto episodi, ma è chiaramente considerata in testa alla lista degli interessati ai diritti ancora detenuti da Zaentz.

tolkien

Altri diritti sull'opera di Tolkien sono in mano agli eredi dello scrittore e alla Warner, che attraverso New Line Cinema che ha prodotto i film di Peter Jackson ispirati alla trilogia e l'anno scorso ha annunciato un progetto per un film d'animazione intitolato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

John Francis Reuel Tolkien il signore degli anelli nuova zelanda 2 John Francis Reuel Tolkien I MEMBRI DEL CAST DELLA SERIE AMAZON il signore degli anelli il signore degli anelli nuova zelanda 3 IL SIGNORE DEGLI ANELLI IL SIGNORE DEGLI ANELLI il signore degli anelli. le due torri 1 il signore degli anelli, il ritorno del re 2 ian holm nel signore degli anelli il signore degli anelli in nuova zelanda il signore degli anelli. il ritorno del re 2 il signore degli anelli. il ritorno del re il signore degli anelli. la compagnia dell’anello 2 il signore degli anelli. le due torri il signore degli anelli, il ritorno del re elijah wood con ian holm il signore degli anelli il signore degli anelli, il ritorno del re 1 il signore degli anelli nuova zelanda 1