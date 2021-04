ANGELA DA MONDELLO SCATENA UN BORDELLO – LA DONNA FAMOSA PER IL "NON CE N'È COVIDDI" SBROCCA DURANTE UNA TRASMISSIONE IN UNA TV CAMPANA: PRIMA RISPONDE PUNTO SU PUNTO, POI INIZIA AD AGITARSI QUANDO LE CHIEDONO DEL PRESUNTO CONTRATTO FIRMATO CON LELE MORA, SI ALZA E SE NE VA . POI TORNA E... - VIDEO

angela da mondello sbrocca a tvcampane1.

Non è stata assolutamente una serata facile quella vissuta da Angela da Mondello (il suo vero nome è Angela Chianello), in occasione di una trasmissione televisiva chiamata a Tv Campane.

La donna siciliana, diventata famosa un anno fa per aver detto durante un’intervista casuale che non ci fosse Covid, di recente ha alzato i toni nei confronti di Barbara D’Urso, accusata per imprecisati motivi di averle rovinato la vita. Vicenda che abbiamo affrontato nei giorni scorsi con un altro articolo.

Liti in successione per Angela da Mondello a Tv Campane

angela da mondello sbrocca a tvcampane1.

La ricostruzione di quanto avvenuto durante Tv Campane è molto semplice, considerando il fatto che Angela da Mondello è stata invitata in trasmissione per raccontare non solo la sua vicenda, con la popolarità nata dall’ormai famosissima frase della scorsa estate, ma anche per sottoporsi a domande non proprio tenere da parte degli altri ospiti in studio. Le prime tensioni sono nate quando qualcuno ha introdotto il tema della meritocrazia, evidenziando che la siciliana non abbia particolari doti per restare sulla cresta dell’onda.

ANGELA DA MONDELLO LELE MORA

A quel punto i toni si sono alzati, ma Angela da Mondello come al solito ha ribattuto colpo su colpo senza scomporsi. Il problema è sorto attorno al minuto 35 del filmato che trovate a fine articolo, quando uno degli ospiti le ha posto una domanda a proposito di un presunto contratto firmato con Lele Mora. Angela non ha risposto e così il suo interlocutore ha abbandonato lo studio. Il motivo? L’impossibilità di fare domande ritenute scomode.

Nel giro di cinque minuti, altri ospiti hanno seguito il medesimo esempio, fino a quando la stessa Angela da Mondello ha deciso di abbandonare la propria postazione. La situazione si è ricomposta nel finale, con il conduttore che è riuscito a chiudere la puntata di Tv Campane in condizioni di presenze in studio dignitose.

