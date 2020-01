ANGELI DELLA DISCORDIA – PD NEI GUAI SULLE SUPPLETIVE A ROMA: IL NAZARENO INDICA GIANNI CUPERLO. LA BOSCHI, SUPPORTATA DA CALENDA, FA UN ENDORSEMENT PER LA GIORNALISTA DI "REPUBBLICA" FEDERICA ANGELI - SMERIGLIO: “NON SO SE LA BOSCHI SI RENDA CONTO DEL DANNO CHE POSSONO FARE CANDIDATURE, ANCHE AUTOREVOLI, GESTITE, PERÒ, COME BANDIERINE DI PARTITO...”

Pierpaolo La Rosa per “il Tempo”

Continua a far discutere la scelta del candidato del centrosinistra alle elezioni suppletive, in programma il 1 marzo nel collegio di Roma Centro della Camera. Nei guai è il Pd che aveva indicato Gianni Cuperlo.

Niente da fare, tanto che in una nota Zingaretti - dopo aver ringraziato il diretto interessato per la disponibilità - avverte che «a fronte di una richiesta di parte della coalizione per una candidatura unitaria e civica e avendo sempre, in ogni occasione, dimostrato la nostra volontà di preservare la massima unità, invito le forze locali della maggioranza a riunirsi nelle prossime ore per valutare la soluzione più condivisa».

A seminare ulteriore zizzania ci pensa la capogruppo di Iv a Montecitorio, Maria Elena Boschi, che fa un endorsement - supportata da Calenda - per la giornalista Federica Angeli. Parole che provocano la reazione di Massimiliano Smeriglio: «Non so se Boschi si renda conto del danno che possono fare candidature, anche autorevoli, gestite, però, come bandierine di partito».

