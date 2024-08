GIULIA DE LELLIS E TONY EFFE IN LOVE E NON LO NASCONDONO PIU’ -

Ivan Rota per Dagospia

miriam leone

Ormai Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher sono entrati nella parte, rispettivamente di cameriere e badante, di Angelina Jolie. I due attori seguono la diva ovunque, l’abbracciano, la baciano e piangono persino quando lei si mette a piangere. Come dopo la proiezione del film in Sala Grande a Venezia conclusasi con otto minuti di (sentitissimi) applausi con Angelina Jolie in lacrime.

Sul red carpet, Angelina si è concessa con generosità ai fan e in particolare a Pasquale Esposito, un fan che aveva già incontrato a Roma. Il ragazzo, colpito da osteogenesi imperfetta, una malattia genetica rara detta anche ‘la malattia delle ossa fragili’, è arrivato a Venezia da Poggioreale e oggi vuole vedere anche Nicole Kidman. “Angelina Jolie mi ha detto che per lei è un piacere. Ci eravamo già visti a Roma. Domani sogno di incontrare Nicole Kidman, la mia attrice preferita. Ho speso 1000 euro in più di albergo per poterla vedere“.

l autografo di angelina jolie sul libro di barzellette di totti

Ci ha pensato Eva Herzigova a scatenare l’ormone: dice addio all’eleganza composta e a Venezia fa il red carpet con capelli leonini, vaporosi. Il suo abito è sexyssimo , una jumpsuit effetto tattoo, che disegna un body intrecciato e sgambato. Con un po’ di vento, il velo dietro la schiena lascia intravedere il sedere.

Troppo composta l’ ormai icona di stile (ma vittima degli stylist) Miriam Leone mentre Alba Rohrwacher, sempre sul tappeto rosso per Maria, é un po’ antica e, dicono, non sia la quintessenza della simpatia. Un giornalista famoso presente a Venezia non la vuole più intervistare…

tamberi e la moglie chiara bontempi

Caterina Balivo a Venezia ha scatenato gli haters: sul red carpet ha “rubato”, causa caldo, un ventilatorino a una signora e gli webeti l’hanno criticata…

Dopo Thomas Ceccon un altro sportivo fa battere i cuori : il bellissimo Simone Barlaam ha vinto nella prima giornata delle Paralimpiadi di Parigi 2024 una bella medaglia d’argento nei 400 metri stile libero e col suo sorriso da podio ha preso tutti.

Per il programma Bella Ma, Pierluigi Diaco ha inserito diverse novità tra cui Nancy Brilli, con una rubrica dedicata al mondo delle fiabe. Nel cast fisso del programma di Rai Due ci sarà anche un volto più o meno noto: con Diaco ci sarà Giacomo Bettarini, secondogenito di Stefano e di Simona Ventura, come rivelato da Davide Maggio.

simone barlaam

Scampoli di Grande Fratello: sembra continuare la liaison tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due sono stati visti in atteggiamenti affettuosi durante un weekend al lago.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano una femmina: lo ha rivelato Fariba Therani, mamma di Giulia.

Il tatuato Francesco Chiofalo che, dopo essersi lasciato da Drusilla Gucci, ha ricominciato a frequentare Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne. La Gucci non l’ha presa bene e ha commentato: “Prendete quel genere di donna che fa l’amichevole con voi e vi fa capire che il vostro ragazzo (attuale ex) non è assolutamente il loro tipo. Poi, però, magicamente appena vi lasciate diventa il loro uomo ideale. Avete presente la categoria? Come la definireste? Mi fa troppo ridere questa cosa”.

giulia de lellis tony effe foto chi 45

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno smentito più volte di fare coppia, ma ora il desiderio di stare insieme è stato più forte di tutto: Su Chi le foto dell'influencer e del cantante in vacanza in Puglia…

Tamberi, a Roma per il Golden Gala, pubblica un video in cui lo si vede in centro insieme alla moglie Chiara, che prima si indica l'anulare e poi l'ingresso della gioielleria Damiani, apostrofando Gimbo con un "fila!", seguito dalla risposta dell'azzurro, "vado".

