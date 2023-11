9 nov 2023 18:09

ANGELO MELLONE SCRIVE A DAGOSPIA: “HO DECINE DI PROGRAMMI A CUI BADARE E FRANCAMENTE NON MI SOGNEREI MAI DI INVADERE IL CAMPO DI UN COLLEGA, NELLO SPECIFICO PAOLO CORSINI DEGLI APPROFONDIMENTI, O RUBARE IL LAVORO A STEFANO COLETTA CHE SI OCCUPA DI COLLOCARE I PROGRAMMI NELLE OPPORTUNE FASCE ORARIE E NEI GIORNI PIÙ ADATTI. IL READING DI POESIE? NESSUNO - CHE ORRORE! - CREDO SI SIA SENTITO "PRECETTATO", TANT'È VERO CHE PIÙ DI QUALCUNO SI È DIRETTO SERENAMENTE ALTROVE. MI DISPIACE PER CHI NON È VENUTO ALLA SALA UMBERTO E MI DISPIACE NON ESSERE VENUTO ALLA PRESENTAZIONE DEL TUO DOCUFILM, SARÀ PER LA PROSSIMA VOLTA…”