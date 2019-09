APPLE FA LE COSE SERIE - COSA CI SARÀ SULLA PIATTAFORMA DI STREAMING DELLA MELA? IL 1 NOVEMBRE IL SERVIZIO ARRIVA IN ITALIA A 4,99 EURO AL MESE E SARÀ IL “SECONDO SERVIZIO” PERFETTO (NETFLIX È INSOSTITUIBILE) - AL LANCIO CI SARANNO 7 SERIE: DA OPRAH A JENNIFER ANISTON PASSANDO PER SNOOPY E JASON MOMOA: IL CATALOGO COMPLETO

Davide Urietti per www.corriere.it

Costa 4,99 euro al mese

TIM COOK PRESENTA APPLE TV+

Dopo la piattaforma di videogiochi Arcade, Apple sta per svelare anche il suo «Netflix», Apple Tv+. Il 1° novembre 2019 l’azienda di Cupertino comincerà così la lunga rincorsa ad aziende già presenti in questo settore: non solo Netflix ma anche Prime Video e Disney+, che arriverà il 12 novembre. Per affrontare al meglio questa battaglia a colpi di serie tv e film, Apple offrirà un prezzo aggressivo: 4,99 euro al mese con una prova gratuita di 7 giorni. Sarà possibile sottoscrivere un abbonamento, accessibile a 6 persone e al possessore della sottoscrizione, sfruttando la funzionalità «In famiglia». Non solo, Apple, durante l’evento di presentazione dei nuovi iPhone (qui la video recensione del modello Pro Max), ha infatti garantito un anno gratis di Apple Tv+ a tutti coloro che hanno acquistato un qualsiasi dispositivo Apple dopo il 10 settembre, anche ricondizionato. Dopo aver avviato per la prima volta il device acquistato, l’utente ha 3 mesi di tempo per attivare la sua sottoscrizione.

steve carrell reese witherspoon jennifer aniston presentazione apple tv+

Solo sui dispositivi Apple (all’inizio)

A differenza delle altre piattaforme, Apple Tv+ inizialmente si potrà guardare solo sui dispositivi Apple attraverso l’app dedicata. iPhone quindi ma anche iPad, Mac, MacBook, iPod, Apple TV 4K (quinta generazione) e HD (quarta generazione). A questi si aggiunge anche l’Apple TV di terza generazione, ma solo se aggiornata alla versione 7.3.1 del sistema operativo. Proprio quest’ultimo giocherà un ruolo fondamentale, Cupertino infatti vuole assicurare la visione del servizio su tutti i suoi dispositivi in commercio, a patto che siano aggiornati sempre all’ultima versione disponibile. In futuro le smart tv di Samsung e LG dovrebbero ricevere sui propri store l’applicazione di Apple Tv+, mentre su quelle Sony l’arrivo è previsto entro fine anno. Per sottoscrivere il proprio abbonamento, a partire dal 1° novembre, si può raggiungere il sito di riferimento tv.apple.com/it, ma è probabile che la stessa app dedicata consenta di far partire la sottoscrizione.

reese witherspoon jennifer aniston presentazione apple tv+

Dolby Vision, Dolby Atmos e 4K Hdr

TIM COOK PRESENTA APPLE TV+

Prima di entrare nel dettaglio delle serie e degli show in programma su Apple Tv+, vale la pena soffermarsi su ciò che Cupertino garantirà ai suoi abbonati in termini di caratteristiche audio e video. Ogni contenuto, infatti, permetterà la visione in 4K HDR o Dolby Vision e la codifica audio Dolby Atmos. Per Dolby Vision, si intende la tecnologia di Dolby che dà la possibilità alle immagini di avere un intervallo dinamico più ampio. Per l’utente questo significa poter vedere sfumature di luci più simili alla realtà, ma per usufruirne dovrà avere una tv o un dispositivo che supporti la tecnologia. Per Dolby Atmos, invece, si fa riferimento a una codifica basata sull’audio a oggetti, dove questi ultimi vengono sfruttati per posizionare e spostare al millimetro le tracce audio in fase di post produzione.

jennifer aniston in the morning show produzione apple tv 1

La serie Tv «The Morning Show» con Jennifer Aniston

the morning show apple tv+

Parlando, invece, di contenuti, che sono poi quelli che realmente spingono una persona a valutare l’abbonamento, Apple proporrà al lancio 7 serie tv e un documentario. L’idea di Cupertino è di aggiungere ogni mese qualcosa di nuovo e, a tal proposito, in programma è già previsto l’arrivo di un film, di altre due serie tv e dello show di Oprah Winfrey. Cominciando da ciò che sarà subito disponibile, c’è «The Morning Show»: la serie, con protagonisti Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell, mostra il dietro le quinte, tra competizione e ricerca del potere, del mondo lavorativo che aiuta l’America a risvegliarsi ogni giorno.

see la serie di apple con jason momoa

La serie Tv «See» con Jason Momoa

Altro contenuto, disponibile al lancio, sarà See: si tratta di una serie tv ambientata 600 anni nel futuro, in cui l’umanità è stata quasi sterminata da un virus. I pochi sopravvissuti, inoltre, hanno perso il dono della vista, tra cui l’attore protagonista Jason Momoa, già presente in Game of Thrones e Aquaman.

see apple tv+

La serie Tv «Dickinson»

Dickinson, come suggerisce lo stesso nome, ripercorre la vita di Emily Dickinson, una delle più grandi figure per la letteratura americana. Ambientata nella seconda metà dell’Ottocento, mostrerà gli ostacoli e le difficoltà affrontate dal genere femminile di quell’epoca, grazie all’interpretazione di Hailee Steinfeld.

«For All Mankind» ci porta sulla Luna

SERVANT - APPLE TV+

Il 1° novembre si potrà guardare anche For All Mankind, una serie che esplora come sarebbe andato avanti il mondo statunitense se la corsa allo spazio non fosse mai terminata con l’approdo sulla Luna. Le missioni e il sogno della NASA vengono raccontate dal punto di vista degli astronauti, costretti a vedere l’URSS primeggiare in questa impresa.

dickinson apple tv 1

Il documentario «La madre degli elefanti»

Il documentario, La madre degli elefanti, segue da vicino l’incredibile viaggio compiuto da Athena e la sua famiglia nella savana africana. Questa maestosa regina, di una specie sempre più sull’orlo dell’estinzione, dovrà condurre tutti alla ricerca dell’acqua.

«Helpsters», la serie Tv per bambini

la madre degli elefanti

Helpsters è una serie dedicata a tutta la famiglia, in particolare i più piccoli. In ogni episodio ci sarà un problema da risolvere e questa simpatica squadra di mostri troverà il modo di farlo.

«Lo scrittore fantasma», la serie Tv per ragazzi

snoopy in space

Un’altra serie tv per la famiglia è Lo scrittore fantasma: quattro ragazzi si trovano all’interno di una libreria quando vedono un fantasma, in grado di portare nel mondo reale i personaggi dei libri. I quattro giovani aiuteranno decideranno di aiutare il fantasma a risolvere un mistero.

ghost writer

C’è anche Snoopy

Per concludere, tra i contenuti disponibili al lancio, ci sarà anche uno dei personaggi più amati di sempre. Si tratta di Snoopy con la serie Snoopy nello spazio: il simpatico protagonista, accompagnato da Charlie Brown e dal resto dei Peanuts, diventerà un astronauta della Nasa. Prenderà, infine, il comando della Stazione Spaziale Internazionale da cui partirà per esplorare la Luna e molto altro.

ghost writer 1

Apple Tv+, gli altri contenuti in arrivo

Successivamente saranno caricati altri contenuti, ma non si sa se già nel mese di novembre. Uno di questi, sarà lo show di Oprah Winfrey, dove quest’ultima ospiterà ogni volta autori diversi. Verranno aggiunte due nuove serie tv: Servant, un thriller psicologico, e Truth to be told, che segue la vicenda di una podcaster che deve riaprire un caso di omicidio, dopo aver ottenuto nuove prove. Infine, sarà caricato anche il film Hala: selezionato al Sundance Film Festival e al Toronto International Film Festival, racconta la storia di una studentessa in bilico tra la vita di periferia e la sua educazione islamica. La ragazza custodisce un segreto che non è in grado di confessare alla sua famiglia.

oprah su apple tv+ apple tv+ 15 oprah winfrey alla presentazione di apple tv+ 1 tim cook e oprah winfrey alla presentazione di apple tv+ 2 apple tv+ 13 apple tv+ 1 tim cook e oprah winfrey alla presentazione di apple tv+ 3 apple tv+ 5 tim cook e oprah winfrey alla presentazione di apple tv+ 1 apple tv+ 7 steven spielberg apple tv+ tim cook e oprah winfrey alla presentazione di apple tv+ apple tv+ 6 muppets apple tv+ apple tv+ 17 apple tv+ 14 apple tv+ 19 jennifer aniston e reese witherspoon the morning show jennifer aniston in the morning show produzione apple tv apple tv+ 18 apple tv+ 16 jennifer aniston the morning show reese witherspoon jennifer aniston presentazione apple tv+ 2 for all mankind 1 reese witherspoon jennifer aniston presentazione apple tv+ 1 see la serie di apple con jason momoa 1 dickinson apple tv