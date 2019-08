APPLE FA LE COSE SERIE – PER FINANZIARE LA PRODUZIONE DI TELEFILM E SHOW PER IL SUO NUOVO SERVIZIO DI STREAMING LA MELA SPENDERÀ ALMENO 6 MILIARDI DI DOLLARI, CHE È COMUNQUE MENO DELLA METÀ DELL’ESBORSO DI NETFLIX – LA SCOMMESSA PRINCIPALE PER ORA È “THE MORNING SHOW”, CON JENNIFER ANISTON, REESE WITHERSPOON E STEVE CARRELL CHE COSTERÀ PIÙ DEL TRONO DI SPADE - IL SERVIZIO ARRIVERÀ ENTRO DUE MESI, PER NON FARSI FREGARE DA DISNEY – VIDEO

Da www.lastampa.it

jennifer aniston e reese witherspoon the morning show tim cook e oprah winfrey alla presentazione di apple tv+ 2

Ammonta a oltre 6 miliardi di dollari l'investimento di Apple per la produzione di show e film originali in vista del lancio del suo nuovo servizio di streaming video, TV+, con il quale la casa della Mela lancia la sfida a Netflix, Disney e HBO. Lo scrive il Financial Times ricordando come l'investimento sia esploso, passando da un miliardo di dollari previsto inizialmente alla somma attuale, frutto della scommessa su star di Hollywood come Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell protagonisti di The Morning Show, che avrebbe - secondo fonti del FT - un costo per episodio più elevato rispetto persino all'impegnativo Trono di Spade.

trono di spade 8 8

reese witherspoon jennifer aniston presentazione apple tv+

L'investimento di Apple - che punta a creare un catalogo di prodotti originali - resta comunque ben inferiore ai 15 miliardi di dollari che quest'anno saranno spesi da Netflix per i contenuti. Il nuovo servizio TV+ sarà operativo entro i prossimi due mesi, in tempo per contrastare il lancio di Disney Plus, che dovrebbe debuttare negli Stati Uniti il 12 novembre. Ieri sia Apple e Disney hanno diffuso nuovi trailer per i loro servizi. Dalla casa di Cupertino ancora nessuna indicazione tuttavia su costi dell'abbonamento o altri dettagli chiave sul servizio, che rappresenta una scommessa per rendere il colosso fondato da Steve Jobs sempre meno dipendente dalle vendite dell'iPhone.

