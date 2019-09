APPLE FA LE COSE SERIE - IL 1 NOVEMBRE ARRIVA ANCHE IN ITALIA APPLE TV+ CHE NON POTRÀ ANCORA FARE CONCORRENZA A NETFLIX, MA SI CANDIDA A ESSERE IL MIGLIORE “SECONDO SERVIZIO” DI STREAMING - E A CUPERTINO L’HANNO CAPITO! INFATTI COSTA POCO (4,99$) E CHI COMPRA UN QUALSIASI DISPOSITIVO APPLE L’AVRÀ GRATIS PER UN ANNO – DA OPRAH A JENNIFER ANISTON E JASON MOMOA: ECCO IL CATALOGO ITALIANO - VIDEO

1 – LE SERIE TV SUL TELEFONINO COSÌ LA MELA SFIDA NETFLIX

Paolo Ottolina per il “Corriere della Sera”

LE FOTOCAMERE DEI NUOVI IPHONE COME LE TESTINE DI UN RASOIO

Lo smartphone è diventato noioso? Può essere, ma intanto quest' anno se ne venderanno 1,39 miliardi nel mondo. Anche Apple è diventata noiosa? Può essere, d' altronde ieri gli iPhone sono arrivati al numero 11. Ma intanto (anche) quest' anno il telefono più venduto ha un Mela sopra (l' iPhone XR) nonostante una contrazione delle vendite degli iPhone di 6 milioni di pezzi rispetto all' anno prima.

i nuovi iphone

Anche quest' anno tre modelli: i due top di gamma diventano «Pro», iPhone 11 Pro e Pro Max (che ha uno schermo da 6,5 pollici contro gli 5,8 del Pro). L' iPhone 11 è l' erede colorato, ora anche in verde, del bestseller XR. In attesa di un rinnovo evidente dell' estetica, previsto per il 2020, Apple ripropone le forme viste a partire dall' iPhone X ma ora spinge sull' integrazione con i servizi. L' idea è offrire un' esperienza a tutto tondo, diversa dai concorrenti. Prendiamo le serie tv: dal 1 novembre parte Apple tv+, concorrente di Netflix e Amazon Prime Video. Costerà 4,99 euro al mese (la metà di Netflix), ma chi comprerà un qualunque dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac) avrà un anno gratuito.

for all mankind

Alla stessa cifra, 5 euro al mese, sarà possibile giocare con tutti i videogame (inediti ed esclusivi) della nuova offerta Arcade. L' integrazione funziona: il successo crescente dell' Apple Watch, aggiornato con la quinta serie, e quello esplosivo delle cuffiette AirPods sono lì a testimoniarlo.

reese witherspoon jennifer aniston presentazione apple tv+ 1

Apple potrebbe vendere molti più accessori se li proponesse anche per Android. Ma poi perderebbe uno dei motivi che tengono molti utenti fedeli al mondo della Mela. Il Watch è stato aggiornato con la quinta serie, ora in grado di effettuare chiamate ai numeri di emergenza, in qualsiasi parte del mondo, anche se non si ha l' iPhone con sé.

apple arcade 1

Dell' orologio sono in arrivo nuove versioni con cassa in titanio o con un particolare tipo di ceramica. Anche l' iPad viene aggiornato, con uno schermo più grande da 10,2 pollici e una nuova tastiera staccabile.

il nuovo ipod supporta apple arcade

«L' innovazione è importante, noi ci concentriamo su quella che conta davvero nella vita della gente» ha detto l' ad Tim Cook dal palco dello Steve Jobs Theater di Cupertino. Così la generazione degli iPhone di quest' anno prova a proporre qualcosa di nuovo contro i fastidi maggiori di chi usa un cellulare: furti, smarrimenti e cadute. Le rotture del vetro, esperienza spiacevole che quasi tutti hanno sperimentato, saranno limitate (ma non del tutto eliminate, purtroppo) grazie a nuovi materiali, che Apple definisce «i più resistenti mai installati su uno smartphone». La batteria, altro cruccio, quest' anno durerà molto di più: 4 e 5 ore rispettivamente per il Pro e il Pro Max rispetto alla generazione 2018. E grazie al nuovo software iOS 13 e all' app «Dov' è» sarà possibile ritrovare un dispositivo Apple smarrito anche se non è collegato alla rete cellulare.

iphone 11

Molta dell' innovazione dei nuovi modelli poi si è concentrata sulla fotocamera, doppia sull' iPhone e tripla, come su altri smartphone, nei Pro. I nuovi iPhone hanno un bozzo quadrato sul retro che ha già suscitato molte ironie, ma l' inedita disposizione a triangolo dei sensori del Pro è funzionale a scattare foto con un livello di dettaglio superiore e a girare video quasi professionali. I nuovi iPhone 11 costeranno 839 euro, l' 11 Pro partirà da 1.189 euro e il Pro Max da ben 1.289 euro.

Arriveranno anche in Italia dal 20 settembre, in una stagione calda per gli smartphone. Huawei, alle prese con i guai per il veto di Trump, il 19 mostrerà i suoi Mate 30. Samsung ha in fase di lancio il suo Note 10, mentre Google a ottobre presenterà i Pixel 4.

iphone 11 pro e pro max

2 – INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER APPLE TV +: ECCO IL CATALOGO PER L’ITALIA

Sara Sturmhoevel per www.macitynet.it/

È incominciato il conto alla rovescia per l’arrivo di Apple TV+ , che anche in Italia come in altri 99 Paesi è previsto per il 1°novembre 2019. Contemporaneamente all’annuncio della data di lancio di questo servizio tv streaming globale di Cupertino, sono stati resi noti da Apple anche molti dettagli relativi alla programmazione completamente inedita e originale di Apple TV+: dal palco del keynote del 10 settembre 2019 sono state presentate le immagini di show molto diversi, per un pubblico vario, storie interessanti su temi differenti, frutto di alcune tra le menti più creative del mondo.

iphone 11 2

“Con Apple TV+ stiamo presentando al mondo storie originali ideate dalle menti più brillanti e creative. Siamo sicuri che grazie a questo servizio gli spettatori scopriranno nuovi film e spettacoli preferiti – ha dichiarato Zack Van Amburg, responsabile Apple di Worldwide Video -. Ogni contenuto inedito di Apple TV+ racconta una storia interessante, oppure trasmette una prospettiva fuori dal comune e un messaggio costruttivo. L’obiettivo è quello di intrattenere, avvicinare le persone e offrire spunti culturali”.

see la serie di apple con jason momoa

Alcuni dei titoli sono stati annunciati già nel corso del 2019, come “The Morning Show”, “Dickinson” e “Snoopy in Space”, attraverso teaser e trailer. Vediamo ora il catalogo, pubblicato subito dopo il keynote, che sarà arricchito ogni mese con nuove uscite.

“See”

See è una storia di fantascienza con Jason Momoa e Alfre Woodard, ambientata seicento anni avanti nel futuro. Un virus ha quasi sterminato la razza umana e reso non vedenti i pochi sopravvissuti. Ora che ha perso il senso della vista, l’umanità deve adattarsi e trovare nuovi modi di sopravvivere.

“The Morning Show”

jennifer aniston the morning show

“The Morning Show” è una serie interpretata da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, che sono anche le produttrici esecutive, e ci porta dietro le quinte di un popolare talk show del mattino, dove regna una spietata competizione e una spasmodica ricerca del potere. Fra il cast figura anche Steve Carell. La serie tv sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

“Dickinson”

dickinson apple tv

“Dickinson” è una commedia di formazione dai toni amari che, ripercorrendo la vita della giovane poetessa ribelle Emily Dickinson, mette a nudo i limiti della società, della condizione femminile e della concezione familiare dell’epoca. La serie tv sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

“For All Mankind”

for all mankind 1

“For All Mankind” è la nuova serie creata da Ronald D. Moore che racconta che cosa sarebbe successo se la corsa allo spazio non fosse mai finita e se il programma spaziale fosse rimasto al centro delle speranze e del sogno americano. La serie tv sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

helpsters

“Helpsters”

Dai creatori di “Sesamo apriti” è arrivata “Helpsters”, una serie per bambini che ha come protagonisti Cody e un’allegra brigata di mostri che amano risolverei i problemi. La serie tv sarà disponibile già dal 1° novembre 2019. La serie tv sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

“Snoopy nello spazio”

snoopy in space

“Snoopy nello spazio” è la nuova serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porterà gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un’astronauta. Snoopy, Charlie Brown e altri personaggi dei Peanuts prendono il comando della stazione spaziale internazionale ed esplorano la luna e lo spazio. La serie tv sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

ghost writer 1

“Ghostwriter”

“Ghostwriter” è una rivisitazione della famosa serie originale. Racconta le disavventure di quattro ragazzi che si trovano insieme a un misterioso fantasma in una libreria di quartiere, e devono liberare personaggi della letteratura. La serie tv sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

la madre degli elefanti

“La madre degli elefanti”

“La madre degli elefanti” è un apprezzato documentario nonché una “lettera d’amore” verso le specie in via d’estinzione. Gli spettatori seguiranno un elefante e la sua mandria in un viaggio epico. Una storia di amore, perdita e ritorno a casa. Il documentario sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

Oprah

oprah su apple tv+

Oprah Winfrey incontra gli autori più famosi del mondo dando vita a un vivace circolo letterario internazionale, dedicandosi anche a progetti finalizzati ad avvicinare le persone di tutto il mondo e promuovere cambiamenti positivi. Il programma sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

“Servant”

ghost writer

“Servant”, un nuovo thriller psicologico di M. Night Shyamalan, che ha come protagonista una coppia di Philadelphia reduce da una tragedia terribile, che ha messo in crisi il loro matrimonio e permesso a una forza misteriosa di varcare la soglia della loro casa. “Servant” è uno dei contenuti che saranno aggiunti nei mesi successivi a quello del lancio di Apple TV+.

“Truth Be Told”

apple arcade

“Truth Be Told” è una nuova, avvincente serie con Octavia Spencer, vincitrice dell’Academy Award e Aaron Paul, vincitore di diversi Emmy Award. Esplora l’ossessione americana per i podcast sui crimini irrisolti e offre sputi di riflessione su privacy, tecnologie multimediali e razza. La serie è uno dei contenuti che saranno aggiunti nei mesi successivi a quello del lancio di Apple TV+.

apple watch 5 1

“Little America”

“Little America”, ispirata agli articoli pubblicati dall’Epic Magazine, racconta alcune divertenti e toccanti storie delle persone immigrate in America. La serie è uno dei contenuti che saranno aggiunti nei mesi successivi a quello del lancio di Apple TV+.

“The Banker”

see apple tv+

“The Banker” è un film ispirato a una storia vera con Anthony Mackie e Samuel L. Jackson nel ruolo di due imprenditori afro-americani che provano ad aggirare le leggi razziali degli anni ’50 concedendo prestiti alla comunità afro-americana di Jim Crow, in Texas. Nel cast ci sono anche Nia Long e Nicholas Hoult. Il film è uno dei contenuti che saranno aggiunti nei mesi successivi a quello del lancio di Apple TV+.

“Hala”

for all mankind

“Hala” è un film in lizza al 2019 Sundance Film Festival e al 2019 Toronto International Film Festival che racconta la storia di una studentessa americana in bilico fra la modernità e la sua educazione musulmana. Il film è uno dei contenuti che saranno aggiunti nei mesi successivi a quello del lancio di Apple TV+.

jennifer aniston e reese witherspoon the morning show

I trailer e le notifiche con l’app Apple TV

A partire da oggi, gli utenti possono guardare i trailer e aggiungere le serie di Apple TV+ alla sezione “In coda” dell’app Apple TV, così riceveranno una notifica non appena saranno disponibili i primi episodi. Al momento del lancio, la maggior parte delle serie di Apple TV+ debutterà con tre episodi, che usciranno nell’arco di tre settimane, mentre per altre serie sarà disponibile subito l’intera stagione.

Le produzioni Apple doppiate e sottotitolate

dickinson apple tv 1 apple watch 5 apple watch 5a generazione 2 jennifer aniston in the morning show produzione apple tv

Gli spettatori di tutto il mondo possono godersi le produzioni originali Apple TV+, sottotitolate e/o doppiate in quasi 40 lingue, inclusi i sottotitoli per non udenti (SDH) o i sottotitoli. Le serie e i film Apple TV+ saranno disponibili anche con descrizioni audio in otto lingue.

apple arcade 1 jennifer aniston in the morning show produzione apple tv 1 the morning show apple tv+ see la serie di apple con jason momoa 1 iphone 11 pro 1 INVITO ALL'EVENTO APPLE DI SETTEMBRE 2019 - PRESENTAZIONE DEI NUOVI IPHONE iphone 11 pro iphone 11 pro 2