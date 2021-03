24 mar 2021 19:39

ARBORE TELE-MAGIQUE, L’UOMO CHE RIVOLUZIONÒ LA DOMENICA – 45 ANNI FA DEBUTTAVA “L'ALTRA DOMENICA”: “ERA UNA MARATONA PER UN PUBBLICO "SCETATO", SVEGLIO, CHE SPOSAVA LA GOLIARDIA DI “ALTO GRADIMENTO” E LE SCELTE MUSICALI DI “BANDIERA GIALLA”. VOLEVAMO ROMPERE GLI SCHEMI TRADIZIONALI” - IL VALLETTO MUTO ANDY LUOTTO, L’EFFETTO TRANS-DIROMPENTE DELLE SORELLE BANDIERA, L’UMORISMO DI MARENCO E IL TELEFONO PER LA PRIMA VOLTA IN TV: “ERA RITENUTO PERICOLOSO. ERANO GLI ANNI DI PIOMBO. PIÙ CHE LE PAROLACCE TEMEVAMO LE TELEFONATE DEI BRIGATISTI. NON CAPITÒ, MA…” - VIDEO