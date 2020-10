ARGENTERO È IL NUOVO TERENCE HILL: ''DOC'' SFONDA CON IL 30% - SOLO L'8,8% PER IL MILIONARIO, TALLONATO DALLE ''IENE'' (8,2%) - DEL DEBBIO (5,6%), FORMIGLI (4,2%) - BENE L'EUROPA LEAGUE SU TV8 (6,5%) - 'XFACTOR' (2,8% IERI, 3 MLN NELLA SETTIMANA) - MORENO (4,3%), PALOBA (4,7-4,1%), GRUBER (7,7%) - AMADEUS (18,3%), 'STRISCIA' (14,6%) - E.DANIELE (15-13,5%), CLERICI (12,7%), 'FORUM' (16,2%) - BORTONE (9,5%) - MATANO (14,7%), D'URSO (14,1-13,3%) - BOOM DEL GIRO (13,4-17,3%) - VESPA COL TRAINO (15,5%), LUNDINI (1,5%)

Ieri sera, su Sky Uno/+1 e on demand, la puntata di “Last Call” di X Factor 2020 ha totalizzato 817mila spettatori medi con una share del 2,83%

· Si mantiene positivo anche il dato sui 7 giorni: la seconda parte dei Bootcamp ha raccolto nel complesso oltre 2.990.000 spettatori medi.

ASCOLTI TV | GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 22 ottobre 2020, su Rai1 Doc – Nelle tue Mani ha conquistato 7.039.000 spettatori pari al 30.1% di share (primo episodio a 7.286.000 e il 27.9%, secondo episodio a 6.791.000 e il 32.8%). Su Canale5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 1.622.000 spettatori con uno share dell’8.8%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 674.000 spettatori (2.5%), mentre 9-1-1 446.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.443.000 spettatori con l’8.2% (presentazione di 31 minuti a 1.228.000 e il 4.5%).

Su Rai3 Tonya ha incollato 829.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.052.000 spettatori (5.6%). Su La7 Piazzapulita ha registrato 941.000 spettatori con il 4.2% (Piazzapulita 00 a 313.000 e il 3.6%). Su Tv8 la partita Celtic-Milan di Europa League segna 1.690.000 spettatori (6.5%). Sul Nove Tutte contro lui – The Other Woman è seguito da 412.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Elementary raccoglie 304.000 spettatori (1.3%). Su Iris Mr. Crocodile Dundee 2 è visto da 539.000 spettatori pari al 2.2%. Su RaiMovie Il segreto segna 333.000 spettatori (1.3%). Su La5 Temptation Island arriva a 236.000 spettatori pari all’1.1%. Su SkyUno l’ultima puntata di selezioni di X Factor 14 conquista 703.000 spettatori (2.8%).

Access Prime Time

Record per Deal With It senza Guess My Age (assente per l’Europa League).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 4.894.000 spettatori pari al 18.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.931.000 spettatori con il 14.6%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.148.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 1.098.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Tutto su Mia Madre è visto da 1.199.000 spettatori (4.7%) e Un Posto al Sole da 1.619.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.207.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 1.109.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.039.000 spettatori (7.7%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 704.000 spettatori con il 2.7%.

Preserale

Tg Regione al 16%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.884.000 spettatori pari al 17.7%, mentre L’Eredità è visto da 4.248.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.203.000 spettatori (14.1%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.550.000 spettatori con il 17.9%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha conquistato 684.000 spettatori (3.7%), mentre Castle ha raccolto 1.090.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 C.S.I. New York è visto da 506.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 3.464.000 spettatori pari al 16%, mentre Blob segna 1.121.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 860.000 spettatori (3.7%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 193.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 247.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi d’Italia All Stars ha conquistato 344.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mattina

Mattino Cinque leader.

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 762.000 spettatori (14.6%). A seguire la prima parte di Storie Italiane è seguita da 813.000 spettatori (15%). Su Canale5 Mattino Cinque ha raccolto 965.000 spettatori pari al 16.8% nella prima parte, 875.000 spettatori pari al 16.3% nella seconda parte e 782.000 spettatori pari al 14.4% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 129.000 spettatori (2.3%), mentre Tg2 Italia convince 104.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 il primo episodio di The Mentalist ottiene un ascolto di 161.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Agorà convince 505.000 spettatori pari all’8.6%. A seguire Mi Manda Raitre segna 247.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Carabinieri ha raccolto 162.000 spettatori con il 3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 230.000 spettatori (4.1%) e Coffee Break di 230.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 Ogni Mattina sigla 46.000 spettatori pari allo 0.8%.

Daytime Mezzogiorno

Clerici ferma al 12.7%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 870.000 spettatori (13.5%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.458.000 spettatori con il 12.7%. Su Canale5 Forum arriva a 1.380.000 spettatori con il 16.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 333.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 716.000 spettatori (6.7%) nella seconda parte. Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist piace a 295.000 spettatori (3.8%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip è visto da 866.000 spettatori (6.2%) e Sport Mediaset arriva a 1.189.000 spettatori (7.5%).

Su Rai3 Elisir è seguito da 406.000 spettatori (6.2%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.000.000 spettatori (10.9%); Quante Storie conquista 715.000 spettatori (5.4%); Passato e Presente arriva a 515.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 115.000 spettatori con l’1.7% nella prima parte e 188.000 spettatori con l’1.6% nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire La Signora in Giallo conquista 610.000 spettatori (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 372.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 476.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg è seguito da 152.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

Boom per il Giro d’Italia.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.341.000 spettatori (9.5%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.850.000 spettatori (15.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta conquista 1.805.000 spettatori con il 14.7% (presentazione a 1.388.000 e il 12.5%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.742.000 spettatori (17.1%); Una Vita ha appassionato 2.567.000 spettatori (16.9%); Uomini e Donne segna 2.677.000 spettatori e il 19.9% (Uomini e Donne Finale a 2.130.000 e il 17.3%); la striscia del Grande Fratello Vip interessa 1.993.000 spettatori (16.3%); Il Segreto è visto da 1.771.000 spettatori (15.8%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.597.000 spettatori pari al 14.1% nella prima parte, 1.680.000 spettatori pari al 13.3% nella seconda parte e 1.651.000 spettatori pari all’11.4% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 il Giro d’Italia ha conquistato 1.831.000 spettatori con il 13.4% (solo il Giro all’Arrivo a 2.143.000 e il 17.3%).

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 867.000 spettatori (5.6%) nel primo episodio, 883.000 spettatori (5.9%) nel secondo episodio e 709.000 spettatori (5.1%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory conquista 509.000 spettatori (4%) e The Middle 344.000 spettatori (3%), mentre Grande Fratello Vip arriva a .000 spettatori (%). Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 3.033.000 spettatori (19.3%); Geo è seguito da 1.309.000 spettatori con il 10.3%, preceduto da Aspettando Geo a 657.000 spettatori e il 5.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 844.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà è visto da 362.000 spettatori (2.7%); Senti chi Mangia raccoglie 136.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Vite da Copertina ha conquistato 191.000 spettatori (1.6%).

Seconda Serata

Bene Vespa con il traino di Doc.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.446.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Canale5 X-Style ha totalizzato una media di 310.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 185.000 spettatori (1.5%). Su Italia1 Miracle Workers – Dark Ages è visto da 433.000 spettatori pari al 9%. Su Rai3 La Grande Storia interessa 297.000 spettatori con l’1.8%. Su Rete4 False verità è stato scelto da 156.000 spettatori (3.5%). Su La7 TgLa7 informa 169.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 Terzo Tempo Europa sigla 276.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Man on Fire – Il fuoco della vendetta arriva a 168.000 spettatori pari al 2.1%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.499.000 (21.9%)

Ore 20.00 5.475.000 (22.6%)

TG2

Ore 13.00 2.053.000 (14.4%)

Ore 20.30 1.893.000 (7.3%)

TG3

Ore 14.25 1.808.000 (12.1%)

Ore 19.00 2.570.000 (13.7%)

TG5

Ore 13.00 2.918.000 (20%)

Ore 20.00 4.436.000 (18%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.526.000 (13.2%)

Ore 18.30 920.000 (6.2%)

TG4

Ore 12.00 305.000 (3.3%)

Ore 18.55 646.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 637.000 (4%)

Ore 20.00 1.349.000 (5.5%)

TG8

Ore 12.00 87.000 (0.9%)