La seconda puntata di X Factor 2020 – I Live, ieri sera su Sky Uno/+1, ha totalizzato 887mila spettatori con il 3,8% di share (+58% rispetto all’omologa puntata dello scorso anno, +2% rispetto all’esordio della scorsa settimana).

Nella serata di ieri, giovedì 5 novembre 2020, su Rai1 la fiction Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 7.667.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 0.23 – l’ultimo appuntamento con Chi Vuol Esser Milionario? ha raccolto davanti al video 1.812.000 spettatori pari all’8.9% di share (ultimi 5 minuti: 748.000 – 8.8%). Su Rai2 FBI ha interessato 848.000 spettatori pari al 3% di share mentre il doppio episodio di 911 ha interessato 701.000 spettatori pari al 3.3%. Su Italia 1 – dalle 21.41 all’1.02 – Le Iene Show ha intrattenuto 1.785.000 spettatori con il 9.9 (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.469.000 – 5.2%).

Su Rai3 Speciale Mezz’ora in più – Il Mondo che verrà ha raccolto davanti al video 759.000 spettatori pari ad uno share del 3.4% (presentazione di 12 minuti: 557.000 – 2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.181.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.161.000 spettatori con uno share del 5.1% (Piazzapulita 00 dalle 0.06 all’1.18: 476.000 – 6.2%). Su Tv8 l’incontro di Europa League Milan – Lille segna 1.754.000 spettatori con il 6.5%. Sul Nove il ritorno di Cambio Moglie ha raccolto 405.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.564.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.968.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.274.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.163.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.159.000 spettatori con il 4.3%. Un Posto al Sole raccoglie 1.585.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.384.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.227.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.040.000 spettatori (7.2%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 656.000 spettatori con il 2.3%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.347.000 spettatori (18.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.815.000 spettatori (21.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.515.000 spettatori (14.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.959.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 808.000 spettatori (3.9%), NCIS segna 1.140.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 514.000 spettatori con il 2.6%. CSI: NY ha ottenuto 516.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.808.000 spettatori con il 16.2%. Blob segna 1.242.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 954.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 175.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 200.000 spettatori (share dello 0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars raccoglie 352.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 991.000 telespettatori con il 17.1%. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.051.000 spettatori (16%), nella prima parte, 854.000 spettatori (13.2%) nella seconda parte e 742.000 spettatori (10.6%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 167.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 128.000 spettatori pari all’1.8% di share. Su Rai3 Agorà convince 579.000 spettatori pari all’8.7% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 332.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 113.000 spettatori (1.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 177.000 spettatori con il 3.9% nelle News e 276.000 spettatori con il 4.1% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 243.000 spettatori pari al 3.7%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 36.000 spettatori con lo 0.5%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 – dalle 9.40 alle 13.25 – Unomattina – L’Ultimo Saluto a Gigi Proietti ha ottenuto 2.667.000 spettatori (27.3%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.395.000 telespettatori con il 13.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 310.000 spettatori con il 3.6%, nella prima parte, e 761.000 spettatori con il 6.2%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 217.000 spettatori con il 2.5%. Cotto e Mangiato – Menù Tete a Tete segna 354.000 spettatori con il 3.2%.

Grande Fratello Vip 5 segna 954.000 spettatori con il 6.1%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.051.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Elisir ha interessato 380.000 spettatori con il 4.5%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.086.000 spettatori (9.9%). Quante Storie ha raccolto 777.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 107.000 spettatori con l’1.2%, nella prima parte, e 224.000 spettatori (1.7%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 607.000 (3.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 102.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.798.000 spettatori pari al 12.8% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.967.000 spettatori con il 16.9%. Il TG1 Economia ha raccolto 1.631.000 spettatori con il 14.3%. La Vita Diretta ha raccolto 2.377.000 spettatori con il 16.6% (presentazione: 1.844.000 – 15.3%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.935.000 spettatori con il 17.5%. Una Vita ha convinto 2.569.000 spettatori con il 16.7% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.743.000 spettatori con il 20.9% (finale: 2.073.000 – 17.5%). La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.971.000 spettatori con il 17%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.766.000 spettatori pari al 15.3% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.956.000 spettatori (15.1%), nella prima parte, a 2.298.000 spettatori nella seconda parte (15.3%) e a 2.140.000 spettatori (12.8%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 354.000 spettatori con il 2.3%.

Quasi Detto Fatto raccoglie 322.000 spettatori e il 2.4%. Detto Fatto ha ottenuto 522.000 spettatori con il 4.4%. Resta a Casa e Vinci ottiene 358.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 949.000 spettatori (6%), nel primo episodio, 983.000 spettatori (6.6%), nel secondo episodio e 936.000 spettatori (6.8%) nel terzo episodio in prima visione. Big Bang Theory segna 627.000 spettatori (5.1%). Friends ha appassionato 314.000 spettatori con il 2.4%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 387.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.360.000 spettatori con il 20.8%. Dalle 14.49 alle 15.14 Che Tempo Che Fa in ricordo di Proietti segna 1.608.000 spettatori e l’11.5%. #Maestri ha coinvolto 520.000 spettatori pari al 4.2%.

Aspettando… Geo ha registrato 784.000 spettatori con il 6.8%. Geo ha raccolto 1.610.000 spettatori e l’11.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 836.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Tagadà ha interessato 422.000 spettatori (share del 3.3%). Tagadà #Focus ottiene 384.000 spettatori con il 3.4%. Senti chi Mangia raccoglie 127.000 spettatori con l’1% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 152.000 – 1.1%). Su TV8 La Star di Natale ha ottenuto 278.000 spettatori con il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto 172.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai5 A Me gli Occhi Please raccoglie 100.000 (0.9%) e 94.000 spettatori (0.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 la seconda puntata di Ama Sanremo raccoglie 1.938.000 spettatori con il 10.3%. Porta a Porta è stato seguito da 838.000 spettatori con il 9.9% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 393.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rai2 Più o Meno segna 133.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 528.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia1 Miracle Workers: Dark Ages è visto da 523.000 spettatori (10.9%). Su Rete 4 Hatfields & Mccoys: Cattivo Sangue è stato scelto da 133.000 spettatori con il 3% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.589.000 (26.9%)

Ore 20.00 6.503.000 (24.9%)

TG2

Ore 13.00 2.367.000 (14.7%)

Ore 20.30 2.181.000 (7.9%)

TG3

Ore 14.25 2.230.000 (14.9%)

Ore 19.00 3.000.000 (14.5%)

TG5

Ore 13.00 3.201.000 (19.6%)

Ore 20.00 4.851.000 (18.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.711.000 (12.9%)

Ore 18.30 1.120.000 (6.6%)

TG4

Ore 12.00 282.000 (2.6%)

Ore 18.55 769.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 728.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.448.000 (5.5%)

TG8

Ore 12 67.000 (0.6%)