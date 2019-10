ARGENTO VIVO – "A SORÈ, MA CHE TE SEI PRESA STASERA?” ASIA STRACULT DALLA SORA D’URSO. PRIMA ATTACCA MORGAN (“SE FAI I DEBITI CON LE BANCHE, TI PIGNORANO LA CASA”), POI SCAZZA CON KARINA CASCELLA: "IO NON SO CHI SEI E CHE POSTO HAI NEL MONDO. LA MIA RINASCITA MEDIATICA SI CHIAMA FABRIZIO CORONA? MA QUALE RELAZIONE CHE CI SIAMO VISTI DUE VOLTE.." - POI SPIEGA PERCHE’ SI E PRESENTATA A UN CONCERTO DI SALMO CON UNA VALIGETTA DI SOLDI DICENDO SE PER QUELLA CIFRA LUI GLIELO “DAVA”...

Asia Argento è tornata ospite di “Live Non è la D’Urso” e con Alba Parietti si è sottoposta all'”uno contro tutti e ha dovuto affrontare gli attacchi degli “sferati”, in particolare di Karina Cacella, con cui ha avuto un acceso confronto. L’argomento su cui si dibatteva era Morgan e lo sfratto che lui ha avuto a sua detta per colpa di Asia che lo avrebbe denunciato per non aver pagato gli alimenti a sua figlia. “Quest’uomo con cui ho avuto una figlia di 18 anni.

Guadagnava centinaia di migliaia di euro quando lavorava ad X Factor. Io mantengo due figli da sola – ha incalzato subito Asia Argento respingendo ogni addebito -. E’ una cosa di cui vado fiera. E’ anche un fardello. Quest’uomo, siccome vedono che sono una donna forte e so lavorare, non mantengono. I soldi di questa casa pignorata sono andati 5000 euro agli avvocati. A mia figlia non è arrivato nemmeno un centesimo. Questa è la cosa più meschina di questa storia. A Morgan piace commiserarsi. Io faccio molta fatica a mantenere i miei figli. Ma è il mio onore e gloria a fare questo. Bisogna pagarle le tasse. Se fai i debiti con le banche, ti pignorano la casa”.

Karina Cascella ha iniziato allora ad interromperla e attaccarla, al che l’attrice ha replicato: “Ma tu chi sei? Che posto hai nel mondo?”. E la Cascella si infuria: “Io sono una che non ha avuto un padre che si chiama Dario Argento. Sei maleducata”. “A Sorè, ma che te sei presa stasera?” risponde in spiccato accento romano Asia. Ma Karina non ci sta e alla fine la accusa di essere stata spinta dal padre Dario per la carriera e di essere tornata a far parlare di sé solo per un motivo: la relazione con Fabrizio Corona: “La tua rinascita è stata Fabrizio Corona”. A questo punto l’attrice ha replicato divertita: “Ma chi te sei presa, stai calma! Questa è proprio inferocita. Ma quale relazione che ci siamo visti due volte, e io sono una che fa film da quando avevo 18 anni – ha proseguito l’Argento -. Mio padre non mi ha mai dato una lira. Io veramente non so chi sei e che posto hai nel mondo”.

Ma prima che la Cascella potesse parlare interviene Caterina Collovati, che ringraziando Asia per aver avuto il coraggio di denunciare le molestie e lanciare il #MeToo cambia così argomento e poi le chiede per perché si è poi presentata su un palco di un famoso rapper con una valigetta di soldi dicendo se per quella cifra lui glielo “dava”. “Sai perché l’ho fatto? – ha risposto Asia – Perché sono una donna libera, e se questa cosa la fanno gli uomini non gli viene detto nulla mentre ad una donna viene attaccata e considerata una poco di buono”. In studio è calato il gelo ma nessuno ha avuto nulla da ribattere per cui è toccato alla padrona di casa Barbara D’Urso stemperare la tensione e passare ad un altro argomento.

