Barbara Costa per Dagospia

Com’è che hanno osato chiamare Ariana Grande? Put*anun, cioè tr*ia, m*gnotta? Tutto sbagliato, e se tu non sai chi lei è, mi dispiace, ma è sicuro: sei vecchio, analogico, s-u-p-e-r-a-t-o. Cerca di rimediare e leggi qui, di Ariana Grande, la regina del pop contemporaneo, la donna di spettacolo più ricca del 2019 secondo "Forbes", e la più seguita del pianeta su Instagram, 165 milioni di follower, seconda solo a sua maestà Cristiano Ronaldo.

E come ha fatto? Chi si intende di musica ti dice che la ragazza possiede capacità vocali, un’estensione così eccezionale, che siamo ai livelli di Mariah Carey e Whitney Houston, e io rimarco che parte del suo successo Ariana Grande lo deve al suo look, a quei capelli pieni di extensions raccolti a lunga coda, fossette e visetto imbronciato il giusto, e a quel corpo minuto, incantevole. E a come dimena sul palco e sui media quel gioiello che è il suo sedere.

Put*anun, cioè tr*ia, m*gnotta? Ma state zitti, noiosi perbenisti atterriti dall’andropausa, ma come vi permettete, qui parliamo di una star mondiale, di dischi venduti a strafottere, di concerti e tour sold out in tutto il mondo. Le visualizzazioni dei video di Ariana in rete si contano a miliardi. M-i-l-i-a-r-d-i, non so se mi spiego, e tra quelle cliccate presto si aggiungerà la tua, perché no, mica starai ancora ascoltando le berciate di pallosi deejay, ma lascia perdere, vai diretto sui profili social di Ariana Grande, ed entra nel suo sexy parco giochi di divertimenti (io ti consiglio il video di "Love Me Harder": il modo in cui si accarezza le gambe e fa le fusa in doggy-style si fa ricordare!).

Put*anun, cioè tr*ia, m*gnotta? Una donna ha tutto il diritto di muovere il corpo e di sculettare quanto le va e piace, e di fartelo venir duro se tu quel corpo, quello sculettare ti fiondi a vedere e ammirare, e poi, “lo vedo/ mi piace/ lo voglio/ lo ottengo”, il verso incriminato, quello della canzone "7 Rings", questa sì che è una vergogna, uno scandalo, non capire un’acca di inglese!

Ma quale voglia di farsi infilare un pene in uno dei suoi orifizi! Che poi, non ci sarebbe niente di male a cantarne il desiderio e il bisogno, ma qui no, qui Ariana si riferisce ai soldi, sissignori, quei soldi che garantiscono la grande, autentica libertà delle persone e delle donne in particolare: l’indipendenza economica, l’unico obiettivo per cui vale la pena combattere.

E infatti la canzone di Ariana è un inno al potere di non farsi condizionare da nessuno, e di far ciò che più ci pare e piace coi soldi che ci guadagniamo. E se lei ci balla su, nel video, vestita di rosa, e con quel sogno di natiche che si ritrova ti fa sognare un 8 ballato sul tuo pisello, buona s*ga, amico!

Put*anun, tr*ia, m*gnotta? Ariana a 26 anni è tra le star femminili la più seria e politica, sì politica, e nel solo modo in cui la politica dovrebbe esser professata: coi fatti, e zero chiacchiere. E i fatti di Ariana si chiamano soldi, quelli che lei sgancia e raccoglie per le cause più disparate, dalla ricerca sul cancro alla lotta al bullismo online, dai malati di Aids, ai senzatetto.

Ariana finanzia le cliniche che permettono alle donne che ne hanno bisogno di abortire, fa campagna contro le armi, e ha raccolto e donato quasi 19 milioni di euro ai feriti dell’attentato terroristico di Manchester, quello avvenuto durante un suo concerto. Chi ha qualcosa da ridire, burlare, insozzare pure qui?

Ariana è una che se le girano i santissimi si mette contro il papa, e il Vaticano tutto. Così ha fatto quando si è rotta le scatole dell’insopportabile, odiosa discriminazione che determinati capi religiosi fanno contro i non eterosessuali.

Ariana li attacca pubblicamente, potrebbe starsi zitta e invece no, ha chiuso con il Dio di preti che si permettono di far distinzione tra persone, e che ancora condannano vite, scelte sessuali che sporche, diverse non sono affatto. Che poi Ariana abbia da poco scoperto che a letto, se vuoi, non è niente male portarsi anche le donne, oltre agli uomini, ciò la rende se possibile ancora più appetitosa, e coerente con quanto dichiara.

Put*anun, cioè tr*ia, m*gnotta? Ariana è aliena da scandali, ubriacature, droghe, pazzie divistiche varie ed eventuali. Salvo quando le telecamere di una pasticceria la immortalarono c*ulo all’insù e lingua di fuori a leccare un donut. Pareva impazzita, drogata, e invece venne fuori che era la bravata di una 20enne fatta per scommessa, e comunque sono seguite scuse pubbliche, social, finanche televisive, e donut debitamente pagato.

