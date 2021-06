ARIDATECE L’ISOLA DELLE CORNA – ALDO GRASSO: “A LOVE ISLAND VIGE UNA SOLA REGOLA, FORSE LA PIÙ SPIETATA NELL'UNIVERSO PARALLELO DEI REALITY: CHI RESTA SINGLE VIENE ELIMINATO. IL MECCANISMO SI PIEGA AL RACCONTO DI GELOSIE, ATTRAZIONI, TATTICHE DI CONQUISTA, IN UNA COMBINAZIONE DI DRAMMI ESTIVI E COMICITÀ SPESSO INVOLONTARIA. NONOSTANTE IL TENTATIVO DI MODERNIZZARE IL CONCETTO DI TRONISMO, A CERTI STEREOTIPI SI SFUGGE A FATICA. E GIULIA DE LELLIS…” - VIDEO

Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

È arrivata una nuova isola a costellare l'immaginario televisivo italiano: dopo le privazioni dei naufraghi «famosi» sulle spiagge dell'Honduras, dopo le tentazioni in bikini e pareo di defilippica memoria, a Love Island vige una sola regola, forse la più spietata nell'universo parallelo dei reality: chi resta single viene eliminato e rispedito in Italia con il primo volo.

Ogni giorno, una nuova puntata sulla piattaforma Discovery+ (in replica su Real Time alle 20.20 del giorno successivo) racconta le vicende di un gruppo di ventenni, tutti belli, single, con poco o niente da perdere, volati a Gran Canaria per trascorrere un mese in una villa kitschissima con l'obiettivo di trovare l'amore, senza dimenticare il premio finale in gettoni d'oro che si aggiudicherà la coppia più votata da casa. Sarà amore o strategia? Ah, saperlo! Il programma è basato su un format internazionale di successo, che Inghilterra ogni anno ferma il Paese davanti agli schermi e monopolizza i commenti su tutti i social.

Il meccanismo è molto lasco e si piega facilmente al racconto di gelosie, attrazioni, tattiche di conquista, in una combinazione di drammi estivi e comicità spesso involontaria garantita dalle uscite dei concorrenti. Nonostante il tentativo di modernizzare il concetto di tronismo (molti dei partecipanti sono laureati e fanno lavori «normali», oltre a essere italiani di seconda generazione) a certi stereotipi si sfugge a fatica.

Giulia De Lellis, patrona degli amori televisivi chiamata a condurre il programma, potrebbe tranquillamente essere una di loro, come immaginario estetico e storia personale. La sorpresa è che, complice anche un sapiente lavoro di montaggio, non se la cava male. Il ruolo più importante nel guidare il racconto è quello della voce fuori campo, che, con qualche svisata di troppo, prende in giro i concorrenti come vorrebbe fare il pubblico da casa.

