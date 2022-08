Ivan Rota per Dagospia

ilary e cristiano iovino

Ma era veramente Damiano David, leader dei Maneskin, il ragazzo a cena al Sushi Jazz a Pietrasanta? Non era con la fidanzata Giorgia Soleri, ma con Madame Betty, famosa DJ che ha animato diverse feste di Madonna. Una futura collaborazione tra Damiano e la popstar per eccellenza?

Ilary Blasi via dalla pazza folla. Dopo il soggiorno sul lago di Baires, la conduttrice continua a depistare tutti e per quanto riguarda il presunto flirt con Crisiano Iovino nessuna valida conferma anche se un’attrice rossa di capelli e amica di Melory, sorella della Blasi, avrebbe confermato questa amicizia speciale.

alba parietti

Ai confini della realtà: Lulú Selassié, ex gieffina, ha così affermato: “In attesa del mio primo singolo, vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa”.

Ai confini della realtà 2. Stash e Giulia Belmonte hanno scatenato il mondo degli “webeti”. Il popolo del web, infatti, non ha per niente amato il nome che i genitori hanno scelto per la loro secondogenita . Il cantante e la sua compagna hanno deciso di chiamare la piccola Imagine Fioridspino. Ma che nome è?

damiano dei maneskin

Un estratto della dichiarazione d’amore fatta da Vittorio Sgarbi a Alba Parietti e al suo lato b:”Ti ringrazio di avermi coinvolto in queste estreme riflessioni sulla resistenza del tuo “lato b”:è un argomento che mi piace e ,visto che per tanti anni ci siamo odiati e amati, ma sempre a distanza di un metro, trovare il mio nome così vicino alle tue gambe, è lusinghiero,un buon punto di vista. Questa tua foto però, come spesso capita nelle cose che ti riguardano, ha scatenato un mare di polemiche e il tuo... posteriore è diventato il caso dell'estate,almeno quanto le oscillazioni di Calenda.” il tuo “lato b” non è sostenuto dalla forza di gravità, ma dal tuo carattere, forte come il marmo.”

Parliamo di Vittorio Brumotti che torna a far parlare di se. Sulla sua pagina Instagram il biker di Striscia la Notizia ha raccontato la triste storia che lo ha visto protagonista insieme alla fidanzata Annachiara. Vittorio Brumotti è stato aggredito e rapinato in pieno giorno a Los Angeles.

alba parietti 34

A volte ritornano. Regina delle feste in Costa Smeralda era sparita dai radar della mondanità, ma ecco che Gabriella Magnoni Dompè é tornata per festeggiare il suo compleanno alla grande. Circa settanta persone al Twiga a Marina di Pietrasanta da Daniela Santanché per una cena esclusiva e non pubblicizzata.

Più bello che prima, oggi Ben Affleck, l'attore e regista americano arriva a soffiare mezzo secolo di candeline con la certezza di essere l'uomo più ammirato e invidiato da tutte le donne e gli uomini del mondo soprattutto per il suo matrimonio con Jennifer Lopez. Unico difetto? È troppo superstizioso e se vede un gatto nero, si tocca…

brumotti Vittorio Sgarbi