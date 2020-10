È ARRIVATO ANCHE A VOI IL VIDEO DI PAOLO FOX CHE DICE CHE IL 2020 SARÀ UN ANNO DI CRESCITA? NON È COME SEMBRA: È STATO TAGLIUZZATO DA QUALCHE FURBONE E DIFFUSO SU INTERNET – L’ASTROLOGO: “FATECI CASO, NON DICO MAI 2020. QUALCHE IMBECILLE BONARIO SI È DIVERTITO A PRENDERE UN VIDEO DELL’OROSCOPO E A ESTRAPOLARE LA PREVISIONE DEL SAGITTARIO E DEL CAPRICORNO…” (COMUNQUE, È UN ANNO DI MERDA PURE PER LORO)

A distanza di qualche mese è tornato virale il video che vede protagonista Paolo Fox in quelle che, stando al post che in questi giorni è nuovamente virale, sarebbero state le sue previsioni per il 2020.

I social sono spesso beffardi e così, complice la seconda ondata, un video che aveva iniziato a circolare già a marzo è tornato a rimbalzare sui profili satirici e ironici. Ma si sa, il web ogni tanto riesce a mistificare la realtà e, dopo aver parlato con Paolo Fox, abbiamo scoperto che dietro quel video la realtà è un'altra.

Ammettiamo di essere cascati anche noi nel "trappolone social", ma l'astrologo ci ha gentilmente raccontato che, in realtà, le sue non erano le previsioni generiche per l'anno 2020 ma erano quelle per il capricorno che, al netto dei problemi legati all'epidemia di coronavirus, quest'anno può dirsi moderatamente soddisfatto, come del resto anche gli altri segni di terra.

"È da marzo che gira questo video, se lei ci fa caso io non dico mai '2020'. Inoltre, è molto generico quello che dico. Cos'hanno fatto? Qualche imbecille bonario si è divertito a prendere un video dell'oroscopo che ho fatto e a estrapolare la previsione del segno del sagittario (prima parte, dedicata ai viaggi) e del segno del capricorno", ci ha spiegato Paolo Fox.

Quest'anno, infatti, i segni di terra (toro, capricorno e vergine), sono stati tra i più favoriti e quindi la previsione per quel segno specifico non poteva che essere positiva. Ma quella specifica previsione, con un abile taglia, cuci e incolla a uso e consumo dei social, "l'hanno fatta diventare la previsione dell'anno".

Paolo Fox, tuttavia, non se la prende ma ha giustamente specificato che si tratta di un'alterazione della realtà. "Per carità, se uno fa le cose sbagliate lo ammetto, siamo tutti umani, però diciamo che non è una cosa vera", ha sottolineato l'astrologo.

Per altro, Paolo Fox ci ha fatto notare come, effettivamente, alcuni grandi nomi nati sotto il segno del capricorno, quest'anno hanno ottenuto, nonostante tutto, buoni risultati: "Se guarda chi sta partecipando al Grande Fratello, ci sono tanti capricorno e anche vergine. Nella mia trasmissione, I fatti vostri, sono tutti segni di terra, anche Bill Gates.

Bezos, che è capricorno, ha raddoppiato il suo capitale. Zuckemberg con Facebook, con il virus, ha raddoppiato il capitale e lui è toro". Sono diversi gli esempi portati da Paolo Fox, che cita anche Mario Draghi, vergine, "che ha avuto un grande ruolo in questi mesi di tempesta".

Paolo Fox non dimentica i problemi legati alla pandemia, perché "in questi giorni siamo tutti in ansia ma quando abbiamo un oroscopo interessante, quanto meno si combatte meglio! So che molti lettori obietteranno, ma io invito a considerare l'astorlogia come un navigatore satellitare: ti indica la strada ma poi sei tu alla guida". Così come aveva previsto un anno tutto sommato positivo per il capricorno, "nel mio libro sul 2020 avevo evidenziato forti criticità per ariete, cancro e bilancia".

Tutto chiarito, quindi, per Paolo Fox, che in chiusura ci ribadisce come non abbia mai detto che il 2020 per tutti i segni sarebbe stato positivo: "Non amando molto i social per me è difficile schivare le palle di fango".

(Per capire bene, basta guardare il segno del sagittario dal minuto 16.54 e il segno del capricorno dal minuto 17.40)

