2 feb 2023 11:49

ARSENICO, MERLETTI E ZONETTI - IL BALLERINO HA RIMORCHIATO IL GIOVANE GIORNALISTA TV CHE LO HA INVITATO A CASA SUA PER “CONSUMARE”. GIUNTO ALL'APPUNTAMENTO, VIENE PERÒ ACCOLTO ALLA PORTA, IN MUTANDE, DAL MARITO DEL GIORNALISTA. ALLA PROPOSTA: "FACCIAMO UNA COSA A TRE", IL BALLERINO È FUGGITO A GAMBE LEVATE. O ALMENO COSÌ RACCONTA DI AVER FATTO - L'INTELLETTUALE DANDY, MARITO E PAPÀ, HA UN DEBOLE PER I MASCHIONI NERBORUTI - IL GIORNALISTA APICALE, SPOSATO CON UNA BELLA DELLA TV, HA UNA STORIA CLANDESTINA CON UNA COLLEGA DELLA MOGLIE…