fiorello amadeus

Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

1) Jovanotti dopo aver annunciato la sua presenza a Sanremo 2020 aveva dato forfait per un viaggio improvviso (?) in bici in Perù. Gira voce che il vero motivo sarebbe da ricercare altrove, in particolare dalle parti Radio Deejay, emittente radiofonica che ha lanciato Amadeus, Fiorello, Savino e lo stesso Jovanotti. Papà artistico di tutti e quattro Claudio Cecchetto. C'è chi assicura che quest'ultimo avrebbe voluto un ruolo al Festival, ruolo che Amadeus, al netto di amicizia e riconoscenza, non ha voluto concedergli.

elodie marracash

Forse per evitare nuove polemiche sui conflitti di interesse ma soprattutto per giocarsi da solo le proprie carte. I maligni assicurano che Cecchetto non l'avrebbe presa molto bene e che avrebbe espresso il suo dispiacere anche a Jovanotti. E Lorenzo Cherubini ha tirato fuori il viaggio improvviso rimediando una figura non bellissima dal punto di vista mediatico. Solo un caso? Da notare che il cantante ha scelto di non dedicare alla kermesse nemmeno un tweet, un commento, un complimento. In Perù ci sono problemi con internet?

amadeus jovanotti alessia marcuzzi

2) E alla fine Ronaldo è arrivato in Riviera, come Dagoanticipato nei giorni scorsi aveva prenotato un intero ristorante per cenare con la sua Georgina. Ieri CR7 ha raggiunto Sanremo in compagnia dell'amico ed ex calciatore Miguel Paixao. Dietro le quinte accoglienza che nemmeno Sergio Mattarella!

3) Ma era Arisa o Brigitte Nielsen? La cantante si è esibita sul palco dell'Ariston duettando con Marco Masini, o Masani per dirla alla Georgina Rodriguez. La Pippa, suo vero cognome, si è presentata a Sanremo non solo con un look ("sostenuto" da Giacomo Urtis?) che ha attirato l'attenzione ma soprattutto è stata scortata dal fidanzato Lorenzo in versione badante.

amadeus claudio cecchetto rosario fiorello photo andrea arriga 612373

4) Ma che ci fa Andrea Fabiano in sala stampa? Le nomine in Rai vanno talmente veloci che arriva già un nuovo direttore? Certo che no, l'ex responsabile della prima rete di servizio pubblico è a Sanremo per il suo nuovo impegno professionale in Tim, sponsor unico della kermesse. E qualcuno sottovoce quasi lo rimpiange...

5) Ma che davero! Ieri pomeriggio alle 18 all'Hotel Nazionale l'amministratore delegato Fabrizio Salini ha incontrato alcuni giornalisti, ovviamente solo quelli della carta stampata. Cioè la Rai che ci ammorba con l'innovazione, il web, i social, RaiPlay e così via poi esclude i siti dall'incontro? Annamo bene.

amadeus federica panicucci rosario fiorello

6) Elodie scala posizioni tra i favoriti e com'è noto a Sanremo chi entra Papa esce Cardinale. L'ex cantante di Amici sabato per la finalissima potrà contare sul sostegno di un fan molto particolare: il fidanzato Marracash pronto a sbarcare in città.

arisa marco masini

7) Nessuna reazione eccessiva per sora Mara Venier ieri nel suo programma su Radio RAI 2 nei confronti di un ascoltatore. La Venier si è solo limitata a riprendere l'ascoltatore che aveva violentemente offeso Achille Lauro...

8) Oh, a Sanremo ci sono ancora i comunisti! In sala stampa i giornalisti Alberto Mattioli (La Stampa) e Silvia Truzzi (Fatto Quotidiano) hanno portato al Roof una copia di Lotta Comunista, titolo di apertura "Insufficienza politica dell'economicismo liberale".

silvia truzzi alberto mattioli

9) Chi è l'artista che sta mandando letteralmente in tilt il suo management? Le persone che lavorano con lui sono disperate. Ai collaboratori più stretti chiede contatti di esperti di "pozioni magiche". Di cosa si tratterà?

10) "Ma questa si è smaltata come un bidet", il commento velenoso di un ufficio stampa rivolto a una collega. Che bel clima!

amadeus cecchetto elodie marracash cristiano ronaldo copia MEME SULLA TUTINA DI ACHILLE LAURO elodie arisa marco masini