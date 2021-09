8 set 2021 11:38

ASCOLTI POCO BUONI E MOLTO CATTIVI - IL DEBUTTO FLOP DELL’ENNESIMO PROGRAMMA DELLA PREZZEMOLINA VERONICA GENTILI: “BUONI E CATTIVI”, SU ITALIA1, NON VA OLTRE IL 4,6% - IN UNA SERATA FIACCHISSIMA, BASTA IL 10.5% ALLA SERIE TV “GLORIA” PER FAR CONQUISTARE LA SERATA A CANALE5 – PAREGGIO TRA “FUORI DAL CORO” E “DIMARTEDÌ” (6,2%), MENTRE “#CARTABIANCA” È NUOVAMENTE FANALINO DI CODA DEI TALK SHOW DEL MARTEDÌ SERA CON IL 4,9%...