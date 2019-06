pamela prati all'hotel parco dei principi di roma - foto dagospia

Foto esclusive Dagospia

Alberto Dandolo per Dagospia

Dopo le recenti fatiche nell' isola di Capri, dopo lo stress emotivo per non aver percepito pecunia alcuna dalla sua ultima non apparizione a “Live- Non e'la D' Urso", dopo aver preso 4 aerei in 3 giorni... ecco PAMELONA PRATI, la show girl per mancanza di show, riposare le sue sempre sode membra ai bordi della piscina del lussuoso hotel capitolino 'parco dei principi" - la signora prati in caltagirone attende intrepida l' arrivo del suo marco fu mark... con la "k"!

pamela prati all'hotel parco dei principi di roma - foto dagospia