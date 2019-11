Michela Proietti per “Sette - Corriere della Sera”

Ora si scopre che persino Boris Johnson, nel suo appartamento a Shoreditch — minuziosamente descritto dal newsmagazine Air Mail — avrebbe avuto un palo da pole dance. Durante il suo mandato da sindaco di Londra l’attuale primo ministro inglese si sarebbe intrattenuto piu di una sera a casa con la ballerina Jennifer Arcuri.

La notizia ha indignato ma al tempo stesso incuriosito e rilanciato una domanda: il fascino della pole dance e davvero intramontabile? La stessa domanda era nata qualche anno fa sulla scia dell’ossessione di Sophia Coppola per il genere: in The Bling Ring Emma Watson oscillava intorno a un montante e lo stesso avveniva in Somewhere, dove le gemelle Karissa e Kristina improvvisavano all’Hotel Chateau Marmont una seduta a domicilio, eppure senza riuscire a ridestare l’annoiatissimo cliente interpretato da Stephen Dorff.

Ora la rinascita della pole dance passa dallo sport e rivendica un ruolo a parte, che nulla ha a che vedere con la lap dance: il nome corretto e pole gymnastic e consiste nell’unione di movimenti mutuati dalla ginnastica e l’uso di elementi tipici della pole dance, come il palo. Per Simona Nocco, presidente della Federazione italiana pole dance, «e adatta sia alle donne che agli uomini, riesce a rassodare e tonificare il corpo, potenzia i muscoli e migliora la postura». Che il confine tra allusione sessuale ed esercizio fisico sia ancora sfumato ne ha dato una dimostrazione l’esibizione di Damiano David, il cantante dei Maneskin, che due anni fa si e esibito sul palco di X-Factor con una pole dance al limite del trasgressivo.

Il segreto di J. Lo

Eppure, dietro a una esibizione del genere, c’e una accurata preparazione. La pole dance e difficile. Sembrare un professionista nel giro di pochi mesi e ancora piu complicato: la ballerina e coreografa Johanna Sapakie ha formato il cast di Hustlers - Le ragazze di Wall Street, il film nelle sale dal 7 novembre con Jennifer Lopez, e ha sottoposto la popstar a sedute propedeutiche di climbing e spinning. I risultati pero sono stati straordinari: l’uscita trionfale di J.Lo alle ultime sfilate milanesi, in cui ha potuto indossare lo stesso jungle dress di 20 anni fa, ha mostrato al mondo gli eleva- ti standard di tonicita raggiunti.

Tutto merito della pole dance? La trainer americana non ha dubbi: «Stare avvinghiati a un palo e cercare di non cadere mette in gioco muscoli che neppure si sospetta- va di avere». Titolare dello studio newyorchese Body&Pole, Johanna Sapakie ha svelato ad Harper’s Bazaar che ballare la pole non significa essere perfetti, ma sen- tirsi bene con se stessi, liberi e sexy. «Spero che il film riesca a mandare in frantumi i pregiudizi», spiega Sapakie, «penso che ci sia un malinteso generale, la pole dance non e piu solo nei club, ma ora c’e un’asta anche nelle case delle mamme che vogliono allenarsi per ritrovare la forma fisica dopo il parto. Mi auguro che J. Lo ne parli durante le interviste e che la gente cominci a capire che e uno sport per tutti».

Chi sono le allieve

In Italia ogni giorno aprono nuove scuole: Valeria Bonalume, due volte campionessa di pole dance e insegnante internazionale, nel suo sito valeriabonalume.it istruisce su come e dove avvicinarsi a que- sto sport. Se all’inizio doveva specificare la differenza tra pole e lap, ora non occorre piu. «C’e maggiore consapevolezza», dice, «appena inizio la mia esibizione e chiaro che il gesto sensuale e messo in ombra da quello atletico».

Crescita interiore, forza, positivita: sono questi i benefici psicologici regalati da una seduta di pole dance, ai quali si sommano quelli fisici. La pole e un allenamento to- nificante, ma che agisce anche sul- la flessibilita, la coordinazione, la grazia e la fluidita dei movimenti: la muscolatura intera e impegnata nello sforzo, con un focus su ad- dominali, spalle e braccia. «E una disciplina sportiva a tutti gli effetti, un mix fra ginnastica e danza», spiega Giada Accorti, performer e insegnante alla Milan Pole Dance Studio, a Milano. «Il corpo e tutto coinvolto: spalle, trapezio, dorsali, glutei, pettorali, addominali. E all’inizio le braccia fanno malissimo».

L’aspetto sensuale e secondario, ma non del tutto assente: la pole dance e particolarmente amata dalle manager che ritrovano una femminilita un po’ dimenticata e usano l’allenamento come un rimedio antistress e un antidoto alla timidezza. Secondo gli esperti aiuta a migliorare consapevolezza e autostima, a sviluppare coscienza di se e su questa scia, qualche anno fa, anche la Cambridge University ha offerto ai suoi studenti lezioni di danza privata scontate per com- battere lo stress. «Basta provarla per innamorarsi», continua Giada Accorti. «Bisogna solo vincere quel senso di imbarazzo nel dire: “sono iscritta a un corso di pole dance”. Le donne in Italia si censurano per timore del giudizio maschile».

Lo scontro politico

Sul terreno della pole dance si consuma anche lo scontro politico. La scrittrice femminista statunitense Ariel Levy nel libro Female Chau- vanist Pigs – manifesto contro la cultura raunch, intesa come quella ostentatamente sexy – ha defini- to la pole dance come la resa del femminismo a una visione fallocentrica. Nel 2016 e addirittura accaduto che il London Abused Women’s Centre si sia ritirato da una marcia contro la violenza sulle donne perche nel corteo avrebbe sfilato anche una palestra di pole dance. Oggi la prospettiva appare rovesciata: il femminismo di terza ondata, che cerca l’inclusione e il rispetto delle scelte delle donne piuttosto che la denuncia di comportamenti che sostengono il maschilismo, ha tentato di riabilitare la pole dance come una attivita che va nella direzione di una autodeterminazione e di una scelta individuale. La trainer inglese Wendy Saunt, che nel 2013 ha fondato Pole Prive, servizio di corsi a domicilio, ha spiegato al Telegraph come le sue allieve abbiano dai 18 ai 50 anni, con un nucleo forte fatto di professioniste trentenni. «Le donne hanno fatto un ottimo lavoro di redefinizione della pole, ma non hanno saputo comunicar- lo», spiega. «Le mie clienti ricercano l’empowerment attraverso la costruzione di forza e fiducia. Non penso che sia denigrante iscriversi a un corso di pole, anzi e una doppia sfida, fisica e mentale».

