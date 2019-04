ATTO DI (POCA) FEDEZ – "AL CONGRESSO DELLE FAMIGLIE DI VERONA, HO SENTITO CATTOLICI ESTREMISTI DIRE CHE L’OMOSESSUALITÀ È SBAGLIATA PERCHÉ CONTRO NATURA. IO RIMANGO SEMPRE PIACEVOLMENTE STUPITO. PERCHÉ NON È FORSE CONTRO NATURA CREDERE IN UN UOMO CHE CAMMINA SULL’ACQUA, RESUSCITA LA GENTE MORTA E POI RESUSCITA PURE LUI STESSO? NON RIUSCITE A TROVARE DELLE ARGOMENTAZIONI PIÙ VALIDE ALLE STRON... CHE DITE?" - VIDEO

Dopo la testimonianza rilasciata dall'ex-corteggiatrice di Uomini e donne, Giulia De Lellis, anche la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni ha tenuto a rilasciare alcune dichiarazioni, sul conto del tanto discusso "Congresso sulla famiglia", dove personalità di spicco, soprattutto dal mondo della politica, hanno rivendicato i diritti e il valore della famiglia tradizionale.

Il tanto discusso Congresso di Verona sulla famiglia tradizionale si è tenuto dal 29 al 31 marzo e, al suo arrivo nella città blindata, Matteo Salvini ha dichiarato di pensarla come Papa Francesco, di badare cioé al contenuto del Congresso pro-famiglia più che alla forma, e che la legge 194 non sia in discussione. Dal canto suo, il Vicepremier ha chiarito: "Non sono qui per togliere qualcosa a qualcuno, non si tocca niente a nessuno. La 194 non è in discussione. Ma continuo a ritenere che un bimbo debba avere una mamma e un papà".

Dopo le dichiarazioni rilasciate dalla web influencer di Uomini e donne, Giulia De Lellis, a margine del World Congress of Families, anche Fedez ha tenuto a riportare il suo punto di vista, e lo ha fatto per commentare un servizio di Fanpage sul Congresso.

"Ho visto un servizio sul congresso delle famiglie di Verona, dove le persone intervistate si esprimono sul tema omosessualità, asserendo tutte alla stessa maniera che l’omosessualità è sbagliata perché contro natura. Fanno l’equazione ‘sbagliato perché contro natura’. Io rimango sempre piacevolmente stupito nel vedere dei cattolici estremisti fare questo tipo di equazione. Perché non è forse contro natura vedere e credere in un uomo che cammina sull’acqua, che moltiplica il pane e i pesci, che risuscita la gente morta e poi resuscita pure lui stesso? Quindi mi chiedo, dai tempi dell’Opus Dei ad oggi, non riuscite a trovare delle argomentazioni più valide alle str... che dite?". Anche la moglie dell'artista, Chiara Ferragni, ha voluto commentare. Per la bionda influencer, "famiglia" equivale a un gruppo di persone che si amano.

