AUTO DA FE-DEZ – TIZIANO FERRO PRESENTA IL NUOVO DISCO E SI METTE A FARE POLEMICA: “HO SUBITO BULLISMO ANTIGAY ANCHE DA COLLEGHI”. IL RIFERIMENTO È A UNA CANZONE DI FEDEZ DEL 2011 DOVE IL RAPPER DICEVA: "HA MANGIATO PIÙ WURSTEL CHE CRAUTI. SI È PRESENTATO A CRISTICCHI, CIAO SONO TIZIANO, NON È CHE ME LO FICCHI" – UN GIORNALISTA GLIELO CHIEDE E IL CANTANTE RISPONDE: “È UNO DEI TANTI” - LA REPLICA DEL SIGNOR FERRAGNI: “MI SPIACE PER QUELLA CANZONE, L’HO SCRITTA DIECI ANNI” – VIDEO

tiziano ferro con il maglione di natale

Da www.repubblica.it

"Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me".

VICTOR ALLEN E TIZIANO FERRO chiara ferragni e fedez a roma 7

Tiziano Ferro sceglie la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album Accetto miracoli, prodotto in gran parte da Timbaland, per parlare di bullismo e attacchi ai gay che anche lui dice di aver sperimentato e il riferimento sembra tanto rivolto a Fedez che nel 2011 con la sua Tutto il contrario ironizzò pesantemente sul cantante di Latina. "Ti riferisci a Fedez?" chiede un giornalista per togliere ogni dubbio di interpretazione. "Lui è uno dei tanti", risponde lapidario Ferro. Immediata la replica del rapper che su Instagram chiede scusa a Tiziano Ferro: "Sono estraneo all'omofobia, mi spiace per quella canzone, l'ho scritta dieci anni fa: a 19 anni ci si esprime con termini e toni completamente diversi".

fedez e chiara ferragni 2 fedez 2

Nel suo album Tiziano Ferro fa riferimento alle offese ricevute, nella presentazione spiega che "il bullismo non è finito a 13 anni e viene anche da chi scrive canzoni". Ferro ha poi sottolineato che "serve una legge contro l'odio, perché le parole sono importanti. Bisogna imparare a dire le cose, esistono forme e tempi". Per l'artista di Latina "anche questo è bullismo, non ci si deve scherzare". Poi parla di sé: "Capita di vivere in una città che non ci appartiene, di innamorarsi, di decidere di rimanere, perché casa è dove ti costruisci una famiglia. Si va un po' in crisi, ma anziché chiudersi se ne approfitta per uscire dalla zona di confort, e ne viene fuori un lavoro di cui essere molto orgoglioso".

LA CHAT TRA MARCO MENGONI E TIZIANO FERRO fedez e chiara ferragni 1

Ferro definisce Accetto miracoli "figlio di una microcrisi trasformata in crisi creativa", spiegando di aver "lasciato che la vita facesse il suo corso, accogliendo i cambiamenti". Di qui il nuovo lavoro in uscita il 22 novembre, cui seguirà il tour Tzn2020, dal 30 maggio negli stadi italiani e da novembre in Europa per 10 date indoor.

La replica di Fedez. Con una serie di video su Instagram, Fedez replica alle accuse di bullismo per il testo di Tutto il contrario in cui si fanno riferimenti all'omosessualità di Tiziano Ferro con parole poco gentili. "Mi fa strano dover rendere conto di una canzone che ho scritto dieci anni fa, era ancora underground, non avevo una casa discografica né un pubblico. A 19 anni si è delle persone completamente diverse e ci si esprime con termini e toni completamente diversi", sostiene il rapper.

TIZIANO FERRO DA GIOVANE

"Quello che volevo dire nella canzone è che le preferenze sessuali sono accessorie al mio giudizio verso l'artista, poi lo condisco con una scrittura dissacrante come è quella di un ragazzo di 19 anni. Penso negli anni di aver dimostrato che io e l'omofobia viaggiamo in parallelo e non ci incontriamo mai", aggiunge. "Non ho mai pensato di aver offeso Tiziano perché poi negli anni l'ho portata live, ho avuto modo di conoscerlo e questo non mi è mai stato riferito", si giustifica il cantante.

tiziano ferro

"Ora che lo so, mi sento di dire che non era quella l'intenzione, poteva prestarsi a male interpretazioni, mi spiace per questa cosa e sono sicuro che sul tema omofobia e bullismo sia io che Tiziano possiamo trovarci d'accordo e fare tante cose insieme. Sono a disposizione, cerchiamo di rendere costruttiva questa brutta parentesi e di non litigare tramite interviste" conclude. "Facciamo qualcosa di bello per una volta".

FEDEZ E LA LINGUA DELLA FERRAGNI fedez fedez