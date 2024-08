Ivan Rota per Dagospia

ronaldo georgina

Cristiano Ronaldo e il giallo delle nozze segrete con Georgina dopo il video di lancio del suo canale YouTube. Alcuni indizi fanno credere che CR7 e Rodriguez abbiano celebrato il matrimonio “carbonaro”: lui nel filmato chiama la modella più volte moglie, si intravedono degli anelli. a specifica domanda i portavoce della coppia non hanno né ammesso né smentito queste indiscrezioni.

Sempre riguardo a Ronaldo e alla sua Giorgina, nel caso in cui la coppia dovesse lasciarsi, per il mantenimento della moglie e dei figli, il calciatore dovrà staccare mensilmente un assegno di 100.000 euro. Inoltre, la villa di famiglia a Madrid resterebbe alla ex compagna e ai figli. I media spagnoli insinuano che la relazione tra i due sia finita e che restino insieme solo per amore dei bambini.

helena prestes

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe iniziata lo scorso anno. Gianluigi Lembo, patron dell’Anema e Core di Capri, un locale che ospite moltissimi vip, ha rivelato a Mowmag: “Ricordo la scorsa estate, quando non c’era ancora aria di crisi matrimoniale, che lei e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto“.

Rimaniamo a Capri: da suora in Che Dio ci Aiuti a scatenata protagonista della movida caprese. Francesca Chillemi mai da sola, ma sempre accompagnata da Eugenio Grimaldi, il suo fidanzato. Una vacanza sullo yacht Lady Iliana del padre di lui, un cabinato di trenta metri di proprietà di Emanuele Grimaldi.

Al cast già non troppo pieno di famosi del Grande Fratello, si aggiunge Helena Prestes, altra “specialista” di reality. Ha avuto una storia con Antonino Spinalbese, ex fidanzato della modella e conduttrice argentina Belen Rodriguez. Con Nikita Pelizon (vincitrice del Grande Fratello Vip 7) ha partecipato alla nona edizione del programma di viaggio e avventura di Sky ‘Pechino Express’.

matilde gioli

Il ritorno in Rai di Pino Insegno con la conduzione di Reazione a Catena scatena malumori. Una “famosa” ex tronista ha criticato Insegno e confida nel ritorno di Marco Liorni. Clarissa Marchese, volto di Uomini e Donne e vincitrice di Miss Italia ha scritto: “Vi prego, ridateci Marco Liorni. Questo è l’unico programma che guardo in tv, un gioco che funziona benissimo e lui non ci sta. Mette sempre in difficoltà i concorrenti, ma perché?“.

William d’ Inghilterra avrebbe licenziato la sorella della matrigna Camilla, Annabel Shand Elliot, interior designer che per molto tempo ha lavorato per il ducato di Cornovaglia. Adesso la sovrana è sul piede di guerra. A rivelarlo è stato l’esperto reale Christopher Andersen, autore di The King: The Life of Charles III.

fedez chiara ferragni

E Maika Randazzo, la bionda di Temptation Island s’ incazza e posta: “In questi ultimi giorni, secondo il gossip, avrei iniziato una frequentazione con Alex (Petri). A seguire, si sostiene che ci sia un flirt in corso con Raul (Dumitras). Tutto questo solo per la pubblicazione di alcune storie Instagram che ci ritraggono insieme in vacanza. Lo dichiaro ora, una volta per tutte: non c'è nessun flirt e alcuna relazione con nessuno dei ragazzi”. Tra poco la vedremo tra gli “scappati di casa” del Grande Fratello.

maika randazzo

“Starò a riposo per un po’. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti”, scrive Matilde Gioli sui social. L’attrice si mostra a letto in ospedale, dopo un incidente di cui ancora non si conosce la natura. Per lei l’estate era cominciata all’insegna di un nuovo amore: Luca Marziani, 44 anni, campione d’equitazione.

Durante la sua vacanza a Mykonos, Can Yaman ha mostrato (come sempre) il suo fisico perfetto in spiaggia, dove tante fan lo hanno assalito . Ecco che, proprio grazie a una di loro, spunta una foto del divo turco in compagnia di una bella (almeno di culo) ragazza: che sia lei la nuova fiamma di Yaman?

helena prestes copia cristiano ronaldo georgina 45

chillemi grimaldi