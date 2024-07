AVANTI, C'E'GOSSIP! IMPEPATA DI NOZZE PER PAULO DYBALA CHE SPOSA IN ARGENTINA ORIANA SABATINI. MORATA ASSENTE AL MATRIMONIO: LA MOGLIE ALICE CAMPELLO SVELA IL MOTIVO – FLIRT IN CORSO TRA GLI EX GIEFFINI ANTONELLA FIORDELISI E ALESSANDRA BASCIANO? LEI É MOLTO AMICA DI SOPHIE CODEGONI, EX DI BASCIANO, E DICE CHE NON LE FAREBBE UN TORTO – TONY EFFE AVVISTATO CON L’EX VELINA COSMARY FASANELLI – SIMONA VENTURA E IL CONSIGLIO SULL’ISOLA – LA FIDANZATA DI CALAFIORI SMENTISCE LE ANTICIPAZIONI SUL PASSAGGIO ALL’ARSENAL DEL COMPAGNO - BUTTAMOSE A FREGENE: CONCERTO A SORPRESA DI MAHMOOD AL “SINGITA” - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati dopo sei anni di fidanzamento. La cerimonia, che ha avuto luogo il 20 luglio a El Dok Haras, nei pressi di Buenos Aires, ha visto la partecipazione dei parenti e degli amici più stretti della coppia ma non di Álvaro Morata e sua moglie Alice Campello.

La modella ha spiegato il motivo: "Amici, che dispiacere tremendo non essere stati con voi (…) I nostri figli sono stati senza papà per quasi due mesi e in questi due mesi abbiamo avuto un furto in casa e sono ancora spaventati. Soprattutto di notte. E non ci sembrava giusto lasciarli soli proprio ora che il loro papà è appena tornato dopo tanto tempo fuori. Da buoni amici che sono, lo hanno capito perfettamente perché sanno che ci siamo sempre per loro e che gli vogliamo davvero tanto bene!".

Gli ex gieffini Alessandro Basciano e Antonella Fiordelisi erano a Capri, dove hanno partecipato a un evento per poi andare a scatenarsi alla Taverna Anema e Core: flirt in corso come si dice? Pare proprio di no, Fiordelisi é molto amica di Sophie Codegoni, ex di Basciano, e dice che non le farebbe un torto…

I fan di Perla Vatiero e di Mirko Brunetti hanno accusato la vincitrice del Grande Fratello di aver partecipato a un evento con il modello Luca Vetrone, senza la presenza del suo attuale fidanzato. Ma una non può andare in un locale senza il fidanzato?

Le doti nascoste di Tony Effe continuano a mietere vittime: dopo Taylor Mega e tante altre, il cantante è stato avvistato anche con una ex ballerina di Amici e velina mora di Striscia La Notizia, Cosmery Fasanelli.

Mentre Milly Carlucci continua a mantenere un esagerato riserbo sul cast di Ballando con le Stelle, ci ha pensato Carlo Conti a spoilerare il primo concorrente ufficiale: l’ onnipresente Francesco Paolantoni. Anche il resto del cast é fatto, a parte Matteo Bocelli. Pensiamo dirá no come ha fatto per il Festival di Sanremo: lui di solito non torna in gara in un programma di cui è stato ospite speciale.

Il primo amore non si scorda mai: alla domanda “Sei stata per tanti anni la regina de L’Isola dei Famosi. Secondo te è un format che adesso si è un po’ usurato?“; Simona Ventura ha risposto: “Assolutamente no. Non mi permetto perché è in un’altra azienda e quindi sapranno loro come fare. Però se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere, ma non lo dico!“.

Tutto è partito dal cantante svedese Andreas Wijk che su TikTok chiede ai ragazzi “How gay are you?“, ovvero “Quanto sei gay?“. Chi risponde “0%”, chi “100%”, chi “tantissimo”, e chi, come Giancarlo Commare, risponde solo “I’m gay” con il pollice alzato.

Abbiamo una nuova Influencer in arrivo. Si firma Gustavmahler: nell’ ultimo post su X porta al pascolo le sue capre e scrive: “Lo so che non otterrò mai i mi piace dei Maneskin, della Ferragni, di Ilary Blasi , non sono bella e importante come loro, i ragazzi mi prendono in giro invece di corteggiarmi ma io sono orgogliosa del mio lavoro e amo i miei animali”.

Neanche nel metaverso: su Italia 1 é andato in onda il quiz musicale Tilt, condotto da Enrico Papi, con, tra gli altri, Peppe Vessicchio, Elisabetta Canalis, Rita Pavone, Joe Bastianich, e Manuela Arcuri che ha distrutto Di Sole e d’Azzurro di Giorgia.

Molto rumore per un video su un profilo TikTok attribuito a Benedetta Boeme in cui l'influencer annunciava la fine della relazione con Riccardo Calafiori e il passaggio del difensore all'Arsenal, ma la ragazza ha smentito tutto con una storia su Instagram: "Mi trovo costretta a dover scrivere che non ho nessun profilo TikTok…” E minaccia di passare alle vie legali.

Abbiamo quotidianamente anche le “massime” di Patrizia Pellegrino che per l’ ennesima volta é stata scartata da Tale e Quale Show: La vita altro non e’ che la continua meraviglia di esistere … buon we a tutti godetevi secondo per secondo la vita perche’ e’meravigliosa! Anche quando e’ difficile, ma resta vita! “

I fan di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono accorti che i due gieffini hanno smesso di seguirsi su Instagram. Sarebbero “sparite” anche alcune foto di coppia. Una ragazza su X scrive : “Togliersi il segui da una donna di 53 anni e da un Uomo di 31 non me lo aspetto. Neanche fossimo all’asilo Mariuccia”. La Luzzi ha risposto: “In realtà io non l’ho tolto il segui. Delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui, che scatole“.

