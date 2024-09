AVANTI, C’E’ GOSSIP! BRAD PITT E IL PRIMO RED CARPET DI COPPIA CON LA GIOVANISSIMA INES DE RAMON. I DUE CON CLOONEY E SIGNORA POI SI SONO SCOFANATI FIORI DI ZUCCA, PACCHERI E TAGLIATA AL RISTORANTE "DA IVO" - FEDEZ SBARCA A VENEZIA E L’EX COGNATA VALENTINA FERRAGNI SCAPPA - LA TIKTOKER ALESSIA LANZA SPERNACCHIATA: “HA SCAMBIATO LA MOSTRA PER IL PACHA DI IBIZA" - RICKY MARTIN COL PORNODIVO CHE AVREBBE MANDATO IN FUMO IL SUO MATRIMONIO – “FURBIZIO” CORONA E LE INSINUAZIONI SU MARIANO DI VAIO E CLAUDIO MARCHISIO – SCAZZO TRA L’EX OPINIONISTA DI “UOMINI E DONNE” KARINA CASCELLA E LINO GIULIANO, EX “TEMPTATION” – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

brad pitt ines de ramon

Ora è chiaro il motivo della fine della liaison tra Ricky Martin e il marito: Max Barz, attore di film hard, ha pubblicato su Twitter una foto con il cantante e ha scritto: “14 agosto 2024, un altro incontro inaspettato con questo ragazzo“. Dopo sei anni di matrimonio, nel luglio del 2023 Ricky Martin e Jwan Yosef avevano annunciato la loro separazione.

LDA, figlio di Gigi D’Alessio, e la fidanzata Miriam Galluccio si sono lasciati? Da un po’ di tempo girano voci su una possibile crisi in corso tra la giovane influencer napoletana e il cantante.

Fabrizio Corona le sta sparando grosse: ora, ospite a Gurulandia, fa illazioni su Mariano Di Vaio e Claudio Marchisio dicendo che hanno un rapporto sentimentale. A Fabrì, lo sanno tutti che i due sono solo grandi amici. Forse a “Furbizio” basta vedere bue bei ragazzi palestrati per fare certi pensieri.

valentina ferragni

Lino Giuliano non è ancora entrato nella casa del Grande Fratello e già fa casino. L’ex volto di Temptation Island oggi è stato protagonista di una lite con Karina Cascella, che l’ha criticato per la sua guida pericolosa: A proposito di tragedie annunciate. Quest’ignorante patentato che percorre un centro abitato ad alta velocità e in più registra mentre lo da anche un video, andrebbe fermato ora o dopo che ha investito qualcuno…”

Lui ha risposto: “Cascella visto che stai da Luglio a parlare male di me, e di come mi sono comportato. Non dimenticare chi hai fatto soffrire in passato, e cosa hai combinato!”, si riferisce alle diatribe di lei con Paola Frizziero. E Cascella: “…Non si può prendere in un reality uno come te. Tu esisti per la tua stupidità e per ciò che fai di sconsiderato e pericoloso per la tua incolumità e quella degli altri. Per la stessa stupidità andrai in un reality e tutti parleranno di quella, non di te.

ricky martin

La cosa risale al 2022, ma grazie ai Reel di Instagram è diventato virale solo ora: parliamo di quando i fan di Lady Gaga videro durante una data del Chromatica Tour una drag queen e l’inseguirono scambiandola per il loro idolo. La drag queen protagonista di questo scambio di persona si chiama Penelopy Jean, è brasiliana ed è una sosia della cantante.

Al gala amFar infornata di star: pareva di stare a Hollywood. Da Nicole Kidman con Antonio Banderas al concerto di Kenny Rowland. Impossibile elencare tutti. Poi after party scatenato al San Clemente Palace Kempinski Venice dove il produttore Mohammed Al Turki, che come vi abbiamo detto non ha sposato Naomi Campbell, ma era in compagnia della sua grande amica Afef. Mancavano George Cloney e Brad Pitt che, dopo la prima del loro film, hanno festeggiato al Cipriani.

Fedez sta perdendo followers, ma fa spallucce ed eccolo spuntare a Venezia alla serata amFar dove non ha concesso interviste. Si è fatto fotografare e ha fotografato le star presenti. Il rapper arriva e l’ex cognata Valentina Ferragni scappa

ricky martin max barz

E fanno spallucce anche Brad Pitt e George Clooney dopo le critiche a Wolfs, l’ inguardabile film che hanno presentato: i due con le rispettive donne, Ines De Ramon e Amal Alamuddin, se ne sono andati a mangiare i “fritulin” del ristorante da Ivo a Venezia. Poi Ines avrebbe scritto sullo specchio della camera d’hotel: “Love you” con un rossetto rosso.

La Mostra del Cinema di Venezia non è solo film ma è glamour, è magia: ecco quindi una mostra con le attrici che hanno fatto da madrine. Si inizia da Sveva Alviti, poi Vittoria Puccini, Monica Vitti, Stefania Sandrelli, Claudia Cardinale, Mariangela Melato e altre. Alla presentazione, moderata da Fabiana Giacomotti.

karina cascella

Pascal Vicedomini è riuscito ad avvicinare Angelina Jolie e Monica Bellucci e a strappar loro interviste non concordate poi trasmesse da Raiuno a “Estate In Diretta” condotta da Luca Semprini e Nunzia de Girolamo. Suo maestro é stato Gianni Mina’ che lo volle inviato speciale per il suo spettacolo Raiuno dal Messico “Mundialissima show”.

Richard Gere compie 75 anni. Il celebre attore, attivista e sex-symbol degli anni '80 e '90 festeggia il suo compleanno al Lido dove é stato premiato con l'Inspiration Award durante il gala di amfAR, per la raccolta dei fondi per la ricerca contro l'Aids. Pochi sanno che l’attore suona la chitarra, il basso, la tromba e il pianoforte: ha persino composto il pezzo in Pretty Woman.

